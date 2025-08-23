Скільки разів Україна співпрацювала з МВФ від початку незалежності?

У 1992 році Україна стала членом Міжнародного валютного фонду (МВФ), а у 1994 році розпочала першу співпрацю з ним, проаналізував 24 Канал.

Як повідомляють на сайті Міністерства фінансів України, перша співпраця України з МВФ – спеціального агентства ООН, що регулює кредитні відносини країн-членів й надає допомогу – розпочалася по системі трансформаційної позики на суму майже 499 мільйонів спеціальних прав запозичення (СПЗ);

Тоді ці кошти дорівнювали 763 мільйонам доларів США. І ці кошти мали підтримати платіжний баланс України.

Що таке СПЗ Це резервний та платіжний засіб, що випускається та підтримується МВФ. СПЗ діє як доповнення до грошових резервів країни.

Після 1994 року Україна вдруге звернулася до МВФ по допомогу у 1995 році. Тоді у рамках програми Stand-by, яка була розрахована на 3 роки, Україна отримала кредит на суму в 1,3 мільярда СПЗ (1,9 мільярда доларів);

І якщо перший кредит був націлений на підтримку платіжного балансу, то другий більше на підтримку курсу національної валюти.

На перетині століть, а саме з 1998 року по 2002 рік, Україна почала співпрацювати з Фондом в рамках Програми розширення фінансування, так зване EFF-Extended Fund Facility;

В рамках програми Україна отримала 1,2 мільярда СПЗ, або ж 1,6 мільярда доларів США, які були спрямовані на поповнення валютних резервів НБУ.

Яка допомога надходила до України від початку "нульових"?

Наприкінці 2002 року уряд України ухвалив рішення щодо продовження формату співпраці з МВФ на безкредитній основі. Йшлося про річну програму "попереджувальний Stand-by";

Така програма надавала теоретичну можливість залучення нових кредитів МВФ. Це дозволило отримати Україна зарезервований кредит, який був еквівалентний 411,6 мільйона СПЗ.

Однак через незабезпечення виконання умов її перегляд та практичне відновлення стало неможливим.

З 2008 по 2013 роки внаслідок кризи на світових фінансових ринках та її впливу на економіку Україна подала заявку на отримання нової допомоги за програмою Stand-by;

Відтак, Рада директорів МВФ ухвалила надати Україні 16,4 мільярда доларів США за дворічною програмою. Однак у 2010 році було оновлено програму на загальну суму в 15,1 мільярда доларів на термін у 2,5 роки, що скасовувало програму Stand-by, яку ухвалили раніше.

Як змінилася співпраця з МВФ після 2014 року?

З 2014 по 2017 роки, внаслідок Революції гідності та приходу нового уряду в Україні, МВФ надав нову позику;

Обсяг позики становив 16,5 мільярда доларів США. Однак влітку 2014 року, коли російська армія вторглася на територію України, Фонд замінив програму Stand-by на чотирирічну програму "Механізм Розширення Фінансування" (Extended Fund Facility). Всього було виділено 3 транші на загальну суму в 7,7 мільярда доларів США.

Зауважте! У квітня 2017 року було затверджено виділити 4 транш за Програмою на суму близького 1 мільярда доларів.

Програма, яка була розрахована на 4 роки, закінчувалася у 2019 році. Це збігалося з президентськими виборами в Україні, а тому потрібно було продовжувати співпрацю з МВФ у рамках спільних програм;

Після сформування нового уряду у 2019 році, з МВФ було обговорено нову програму та визначення кроків для отримання допомоги. Було досягнуто угоди щодо нової трирічної програми "EFF" на суму в 5,5 мільярда доларів США.

Але у 2020 році були змінені підходи до виділення коштів через пандемію коронавірусу – перемовини продовжувалися у контексті програми Stand-by. Вона була започаткована на 18 місяців із загальним обсягом 5 мільярдів доларів США.

Важливо! У період з 1994 року по 2020 рік загалом Україна отримала від МВФ 35 мільярдів доларів США.

Яку допомогу Україна отримала з лютого 2022 рік по сьогодні?

У лютому цього року міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний зустрілися з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, де було зазначено, скільки допомоги Україна отримала за 3 роки повномасштабного вторгнення.

На зустрічі йшлося про прогрес виконання умов за програмою МВФ "EFF", написав Мінфін. За словами Марченка, Україна отримала від МВФ з лютого 2022 року 12,4 мільярда доларів.

Ми, зі свого боку, впроваджуємо необхідні реформи для стабілізації економіки та наближення до вступу до ЄС, Важливою для цих цілей є програма "EFF", яка є опорою у співпраці з міжнародними партнерами та сприяє залученню широкомасштабного фінансування донорів, включаючи країни G7 та Євросоюзу,

– додав Сергій Марченко.

До слова! У 2025 році очікується, що вдасться залучити 2,7 мільярда доларів від МВФ. Сама ж програма є частиною пакета міжнародної допомоги, яка наразі становить 148 мільярдів доларів США.