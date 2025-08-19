Якою була мінімальна зарплата в Україні на початку незалежності?

Купоно-карбованці

Відомо, що у 1992 році, після першого року незалежності, розмір мінімальної зарплати в країні змінювався впродовж пів року двічі й з суттєвим розривом: у травні був встановлений показник 900 купоно-карбованців, а у листопаді того ж року – вже 2 300 купоно-карбованців, передає 24 Канал.

Такий суттєвий розрив спостерігався і щодо середньої заробітної плати – за 1992 рік розмір зарплати становив 5 832,8 українського карбованця, свідчать дані Пенсійного фонду. А з січня по грудень сума зросла з 1 523,5 карбованця до 16 987,8 карбованця, тобто на 15 464,3 карбованця.

Нагадуємо, що такий розрив зарплати свідчить про те, що Україна на початку 1990-х переживала гіперінфляцію. Хоч цифра зарплати здавалася значною, але її купівельна спроможність була низькою.

1992 рік характеризувався гіперінфляцією у понад 2 000% за рік. І часто ціни на продукти росли ще швидше, аніж сама зарплата.

Гривні

Ситуація почала змінюватися, коли в Україні запровадили національну валюту – гривню. Вже у вересні 1996 року в рамках грошової реформи купоно-карбованці були замінені. Відтак, у 1996 році середня зарплата українця становила не тисячі карбованців, а 125,23 гривні.