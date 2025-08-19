Якою була мінімальна зарплата в Україні на початку незалежності?
- Купоно-карбованці
Відомо, що у 1992 році, після першого року незалежності, розмір мінімальної зарплати в країні змінювався впродовж пів року двічі й з суттєвим розривом: у травні був встановлений показник 900 купоно-карбованців, а у листопаді того ж року – вже 2 300 купоно-карбованців, передає 24 Канал.
Такий суттєвий розрив спостерігався і щодо середньої заробітної плати – за 1992 рік розмір зарплати становив 5 832,8 українського карбованця, свідчать дані Пенсійного фонду. А з січня по грудень сума зросла з 1 523,5 карбованця до 16 987,8 карбованця, тобто на 15 464,3 карбованця.
- Нагадуємо, що такий розрив зарплати свідчить про те, що Україна на початку 1990-х переживала гіперінфляцію. Хоч цифра зарплати здавалася значною, але її купівельна спроможність була низькою.
- 1992 рік характеризувався гіперінфляцією у понад 2 000% за рік. І часто ціни на продукти росли ще швидше, аніж сама зарплата.
- Гривні
Ситуація почала змінюватися, коли в Україні запровадили національну валюту – гривню. Вже у вересні 1996 року в рамках грошової реформи купоно-карбованці були замінені. Відтак, у 1996 році середня зарплата українця становила не тисячі карбованців, а 125,23 гривні.
- Перша мінімальна сума, яку могли отримувати працівники після реформи, становила всього 15 гривень. Відомо, що трималася така зарплата до 1997 року.
- У 1998 році зарплата підвищилася до 55 гривень, а на перетині століть, у 1999 році – до 74 гривень.
- Починаючи з 2000 року й до 2007 року мінімальна зарплата зросла з 90 гривень до 460 гривень. Тобто за 7 років сума збільшилася на 350 гривень.
- Водночас у період з 2008 року по 2011 рік сума зросла з 515 гривень до 1000 гривень.
- Відповідно до закону про держбюджет у 2012 році, мінімальну зарплату підвищували 5 разів: спочатку сума становила 1 073 гривні, а потім поступово зросла до 1 1134 гривень.
- З 2013 по 2015 роки мінімалка зросла з 1 147 гривень до 1 378 гривень, а наприкінці 2016 року ця сума сягнула 1 600 гривень.
- Суттєвий розрив між розмірами мінімалки відбувся між 2016 та 2017 роками, коли з 1 600 гривень сума зросла до 3 200 гривень.
- Між 2018 та 2020 роками показник мінімальної зарплати змінювався з 3 723 до 4 723 гривень. А наприкінці 2020 року були внесені зміни до закону щодо держбюджету й мінімалку було підвищено до 5 000 гривень.
- У 2021 році сума зросла на 1 000 гривень, тобто до 6 000 гривень, а на початку 2022 року була встановлена на рівні 6 500 гривень.
- Навіть у період повномасштабного вторгнення мінімалка змінювалася, адже восени 2022 року її підвищили до 6 700 гривень.
- Однак вже у 2023 році зарплата залишилася на тому ж показнику, що й наприкінці 2022 року. Зростання відбулося вже на початку 2024 року, коли сума була встановлена на рівні 7 100 гривень, а потім її підвищили до 8 000 гривень.
- Станом на сьогодні, мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 гривень.