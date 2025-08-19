Какой была минимальная зарплата в Украине в начале независимости?
- Купоно-карбованцы
Известно, что в 1992 году, после первого года независимости, размер минимальной зарплаты в стране менялся в течение полугода дважды и с существенным разрывом: в мае был установлен показатель 900 купоно-карбованцев, а в ноябре того же года – уже 2 300 купоно-карбованцев, передает 24 Канал.
Читайте также Вырастет ли минимальная зарплата в 2026 году
Такой существенный разрыв наблюдался и по средней заработной плате – за 1992 год размер зарплаты составлял 5 832,8 украинского рубля, свидетельствуют данные Пенсионного фонда. А с января по декабрь сумма выросла с 1 523,5 рубля до 16 987,8 рубля, то есть на 15 464,3 рубля.
- Напоминаем, что такой разрыв зарплаты свидетельствует о том, что Украина в начале 1990-х переживала гиперинфляцию. Хотя цифра зарплаты казалась значительной, но ее покупательная способность была низкой.
- 1992 год характеризовался гиперинфляцией в более 2 000% в год. И часто цены на продукты росли еще быстрее, чем сама зарплата.
- Гривны
Ситуация начала меняться, когда в Украине ввели национальную валюту – гривну. Уже в сентябре 1996 года в рамках денежной реформы купоно-карбованцы были заменены. Поэтому, в 1996 году средняя зарплата украинца составляла не тысячи рублей, а 125,23 гривны.
- Первая минимальная сумма, которую могли получать работники после реформы, составляла всего 15 гривен. Известно, что держалась такая зарплата до 1997 года.
- В 1998 году зарплата повысилась до 55 гривен, а на пересечении веков, в 1999 году – до 74 гривен.
- Начиная с 2000 года и до 2007 года минимальная зарплата выросла с 90 гривен до 460 гривен. То есть за 7 лет сумма увеличилась на 350 гривен.
- В то же время в период с 2008 года по 2011 год сумма выросла с 515 гривен до 1000 гривен.
- Согласно закону о госбюджете в 2012 году, минимальную зарплату повышали 5 раз: сначала сумма составляла 1 073 гривны, а затем постепенно выросла до 1 1134 гривен.
- С 2013 по 2015 годы минималка выросла с 1 147 гривен до 1 378 гривен, а в конце 2016 года эта сумма достигла 1 600 гривен.
- Существенный разрыв между размерами минималки состоялся между 2016 и 2017 годами, когда с 1 600 гривен сумма выросла до 3 200 гривен.
- Между 2018 и 2020 годами показатель минимальной зарплаты менялся с 3 723 до 4 723 гривен. А в конце 2020 года были внесены изменения в закон о госбюджете и минималка была повышена до 5 000 гривен.
- В 2021 году сумма выросла на 1 000 гривен, то есть до 6 000 гривен, а в начале 2022 года была установлена на уровне 6 500 гривен.
- Даже в период полномасштабного вторжения минималка менялась, ведь осенью 2022 года ее повысили до 6 700 гривен.
- Однако уже в 2023 году зарплата осталась на том же показателе, что и в конце 2022 года. Рост произошел уже в начале 2024 года, когда сумма была установлена на уровне 7 100 гривен, а затем ее повысили до 8 000 гривен.
- По состоянию на сегодня, минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 гривен.