Что происходит на рынке труда в Украине?
Регулятор считает, что, по состоянию на сейчас, рынок труда в Украине перегрет, в частности, из-за недостатка кадров, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По мнению регулятора, потенциальных работников сейчас начали сильно интересовать не только уровень зарплаты, но и:
- возможность частичной занятости;
- возможность дистанционной занятости;
- переселенцы часто обращают внимание на то, предоставляет ли работодатель жилье.
НБУ считает, что сейчас некоторые работодатели прибегают к неценовой конкуренции за работников. По мнению регулятора, это станет причиной сдерживания темпов дальнейшего роста зарплат.
Темпы экономического роста были сдержанными из-за увеличения интенсивности обстрелов и дальнейших разрушений производственных мощностей, инфраструктуры и жилья. Эти же факторы определяли и сохранение негативных миграционных тенденций, что поддерживало напряженную ситуацию на рынке труда,
– отмечает НБУ.
Регулятор говорит, что, согласно нынешним тенденциям, ситуация будет развиваться так:
- реальные зарплаты будут расти медленнее – на ориентировочно 4 – 5% ежегодно;
- дефицит рабочей силы будет сохраняться;
- из-за притока / оттока мигрантов будет возникать региональная и отраслевая неравномерность на рынке труда;
- если рост заплат не будет соответствовать увеличению производительности труда, будет усиливаться инфляционное давление.
Как может измениться минимальная зарплата в Украине?
- в 2026 году минимальная зарплата достигнет – 8 688 гривен;
- в 2027 году – 9 374 гривен.