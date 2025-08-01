Що відбувається на ринку праці в Україні?

Регулятор вважає, що, станом на зараз, ринок праці в Україні перегрітий, зокрема, через нестачу кадрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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На думку регулятора, потенційних працівників зараз почали сильно цікавити не тільки рівень зарплати, а й:

можливість часткової зайнятості;

можливість дистанційної зайнятості;

переселенці часто звертають увагу на те, чи надає працедавець житло.

НБУ вважає, що зараз деякі роботодавці вдаються до нецінової конкуренції за працівників. На думку регулятора, це стане причиною стримування темпів подальшого зростання зарплат.

Темпи економічного зростання були стриманими через збільшення інтенсивності обстрілів і подальші руйнування виробничих потужностей, інфраструктури та житла. Ці самі чинники визначали й збереження негативних міграційних тенденцій, що підтримувало напружену ситуацію на ринку праці,

– зазначає НБУ.

Регулятор каже, що, згідно з теперішніми тенденціями, ситуація розвиватиметься так:

реальні зарплати зростатимуть повільніше – на орієнтовно 4 – 5% щорічно;

дефіцит робочої сили зберігатиметься;

через приплив / відтік мігрантів виникатиме регіональна і галузева нерівномірність на ринку праці;

якщо зростання заплат не відповідатиме збільшенню продуктивності праці, буде посилюватись інфляційний тиск.

Як може змінитись мінімальна зарплата в Україні?