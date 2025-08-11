Повысят ли налоги в Украине?

При обсуждении условий новой программы от МВФ украинским чиновникам вряд ли удастся избежать вопроса о ставках некоторых налогов в Украине. В этом уверены аналитики компании ICU, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Впрочем, по их словам, окончательный сценарий будет зависеть от размера помощи, о которой Украина сможет договориться с международными партнерами.

Повышение налогов – это сценарий, которого при определенных благоприятных условиях можно будет избежать,

– говорят аналитики.

Они добавляют, что в ближайшие несколько месяцев МВФ и украинская власть будут искать дополнительное финансирование для Украины.

Ведь прогнозы последние прогнозы показывают, что война может длиться дольше, чем планировалось, а значит, украинской экономике нужно гораздо больше средств, чем предусматривает действующая программа МВФ.

Важно! Действующая программа МВФ предусматривает рекордное финансирование для Украины в размере 15,5 миллиардов долларов. Однако она уже не соответствует реальности, ведь составлена на основе сценария, по которому война должна была завершиться в первом полугодии 2024 года.

Какую новую программу хочет Украина?

Недавно президент Владимир Зеленский обсудил финансовую поддержку Украины с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Он заявил, что новая программа должна МВФ укрепить украинцев "сейчас и в послевоенное время".

Мы готовы быстро делать все необходимые шаги. Правительство уже работает над этим,

– добавил Зеленский.

По информации Forbes Ukraine, эта программа должна быть рассчитана на 4 года – с 2025 по 2029 год.

Она предоставит Украине больше возможностей для стабилизации макрофинансовой ситуации.

Вместе с тем Киеву придется адаптировать государственный бюджет к военной экономике:

К тому же в обмен на финансирование МВФ Украина будет обязана провести ряд реформ.

Стоит знать! Ожидается, что программу подготовят до конца года, после чего ее должен утвердить до конца года совет директоров МВФ.