Які зараз міжнародні резерви України?
Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 6,4%, а станом на 1 листопада сягнули 49,51 мільярда доларів, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Долар показує ріст ціни: де валюту вигідніше здавати сьогодні
Регулятор пояснює, що такий ріст показника зумовлений значним обсягом надходжень від міжнародних партнерів України.
Обсяги перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку,
– наголосили в НБУ.
Відомо, що в жовтні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 6,39 мільярда доларів США, з яких:
- 4,69 мільярда доларів – від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA),
- 1,07 мільярда доларів – через рахунки Світового банку,
- 507,7 мільйона доларів – від розміщення ОВДП,
- 117,3 мільйона доларів – від Банку розвитку Ради Європи.
Як зазначають в НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.
Скільки України витратила за обслуговування боргу?
Натомість в НБУ повідомляють, що за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у жовтні було виплачено 611,6 мільйона доларів США:
- на обслуговування та погашення ОВДП – 368,9 мільйона доларів,
- на обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком – 199,5 мільйона доларів,
- перед Європейським інвестиційним банком – 16,1 мільйона доларів,
- перед ЄБРР – 14,7 мільйона доларів,
- перед ЄС – 12,3 мільйона доларів,
- сплата іншим кредиторам – 0,1 мільйона доларів.
Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду (МВФ) майже 84 мільйони доларів. А відповідно до балансових даних регулятор продав на валютному ринку 2,83 мільярда доларів США й викупив до резервів 0,8 мільйона доларів.
Цікаво! Попередній рекорд щодо обсягів міжнародних валютних резервів цьогоріч був зафіксований у квітні. Відповідно до даних регулятора, тоді показник сягав 46,69 мільярда доларів США.
Якими були показники наприкінці літа?
У серпні міжнародні резерви України збільшилися на 7% – до 46 мільярдів доларів США. Як і у жовтні, це було зумовлене значними надходженнями коштів від міжнародних партнерів.
Тоді найбільше Україна отримала допомоги від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility – 4,71 мільярда доларів. А загалом надійшло 6,16 мільярда доларів.