У коментарі для 24 Каналу фінансовий аналітики Андрій Шевчишин розповів, що долар може здорожчати. Крім того, у жовтні та листопаді попит населення та бізнесу на іноземну валюту зростає. Але попри це Шевчишин додає, що купівля долара та євро в контексті заощаджень є менш дохідною, аніж державні облігації.