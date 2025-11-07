Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 7 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,80 гривні (без змін проти 6 листопада) та продаж по 42,27 гривні (без змін).
Дивіться також Трамп оголосив нову "неймовірну угоду": ще одна країна інвестує мільярди у США
- Купівля євро проходить по 48,15 гривні (+5 копійок), продаж – по 48,80 гривні (без змін).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,14 гривні (-1 копійка), а продати по 42,15 гривні (без змін).
- Купівля євро по 48,65 гривні (+10 копійок), а продаж по 48,75 гривні (-4 копійки).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,57 гривні (+14 копійок), а продають по 42,21 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,40 гривні (+5 копійок), а продають по 49,05 гривні (+8 копійок).
Яка валюта вигідніша: долар чи євро?
У коментарі для 24 Каналу фінансовий аналітики Андрій Шевчишин розповів, що долар може здорожчати. Крім того, у жовтні та листопаді попит населення та бізнесу на іноземну валюту зростає. Але попри це Шевчишин додає, що купівля долара та євро в контексті заощаджень є менш дохідною, аніж державні облігації.
Натомість економіст Ярослав Жаліло каже для 24 Каналу, що варто орієнтуватися на курс євро, бо він більше впливає на ситуацію в країні. було орієнтуватися на курс євро, адже Україна перебуваємо в безпосередньому зв'язку з єврозоною й отримує кошти від Євросоюзу у вигляді допомоги.