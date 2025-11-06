Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 6 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,80 гривні (без змін проти 5 листопада) та продаж по 42,27 гривні (+2 копійки).
Дивіться також Уряд підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Раді: що змінилось
- Купівля євро проходить по 48,10 гривні (без змін), продаж – по 48,80 гривні (без змін).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,15 гривні (+5 копійок), а продати по 42,15 гривні (+5 копійок).
- Купівля євро по 48,55 гривні (-3 копійки), а продаж по 48,79 гривні (+5 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 40,90 гривні (-67 копійок), а продають по 42,22 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,60 гривні (-70 копійок), а продають по 48,87 гривні (+5 копійок).
По скільки буде валюта наступного тижня?
Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів, що на ринку ситуація жвавішає з кожним тижнем до наближення кінця року.
Загалом прогнозується, що коливання долара відбуватимуться в межах 41,8 – 42,2 гривні, а євро – 48 – 49,5 гривні. Натомість всі поточні зміни, як-от різниця між курсами купівлі/продажу на міжбанку, поточні курсові зміни будуть незначними.
Водночас у період з 10 по 16 листопада на міжбанку очікується, що валюти будуть в таких коридорах: 41,8 – 42,2 гривні за долар, 48 – 49,5 гривні за євро. Натомість на готівковому ринку долар буде на рівні 41,8 – 42 гривень, а євро – на рівні 48,5 – 49,5 гривні.