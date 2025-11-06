Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 6 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,80 гривны (без изменений по сравнению с 5 ноября) и продажа по 42,27 гривны (+2 копейки).
- Покупка евро проходит по 48,10 гривны (без изменений), продажа – по 48,80 гривны (без изменений).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,15 гривны (+5 копеек), а продать по 42,15 гривны (+5 копеек).
- Покупка евро по 48,55 гривны (-3 копейки), а продажа по 48,79 гривны (+5 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 40,90 гривны (-67 копеек), а продают по 42,22 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47,60 гривны (-70 копеек), а продают по 48,87 гривны (+5 копеек).
По сколько будет валюта на следующей неделе?
Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал, что на рынке ситуация оживляется с каждой неделей до приближения конца года.
В общем прогнозируется, что колебания доллара будут происходить в пределах 41,8 – 42,2 гривны, а евро – 48 – 49,5 гривны. Зато все текущие изменения, например разница между курсами покупки/продажи на межбанке, текущие курсовые изменения будут незначительными.
В то же время в период с 10 по 16 ноября на межбанке ожидается, что валюты будут в таких коридорах: 41,8 – 42,2 гривны за доллар, 48 – 49,5 гривны за евро. Зато на наличном рынке доллар будет на уровне 41,8 – 42 гривен, а евро – на уровне 48,5 – 49,5 гривны.