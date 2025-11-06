Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал, что на рынке ситуация оживляется с каждой неделей до приближения конца года.

В общем прогнозируется, что колебания доллара будут происходить в пределах 41,8 – 42,2 гривны, а евро – 48 – 49,5 гривны. Зато все текущие изменения, например разница между курсами покупки/продажи на межбанке, текущие курсовые изменения будут незначительными.

В то же время в период с 10 по 16 ноября на межбанке ожидается, что валюты будут в таких коридорах: 41,8 – 42,2 гривны за доллар, 48 – 49,5 гривны за евро. Зато на наличном рынке доллар будет на уровне 41,8 – 42 гривен, а евро – на уровне 48,5 – 49,5 гривны.