Каким был курс на прошлой неделе?

Разница между самым высоким и самым низким значением курса на прошлой неделе составила около 0,27%, рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.

Смотрите также Будьте внимательны: какие доллары не принимают в обменниках Украины сейчас

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Это свидетельствует, что краткосрочное колебание было низким и спрос с предложением на официальном рынке были примерно уравновешены.

Официальный курс НБУ выглядел так:

в понедельник, 27 октября – 41,99 гривны за доллар;

в пятницу – 41,41 97 гривны за доллар.

По словам Золотько, в кассах банков в начале прошлой недели продажа доллара была чуть выше 42 гривны – около 42,31 гривны за доллар, тогда как покупка составляла около 41,75 гривны за доллар.

Дистанция между тем, за сколько продают и покупают валюту, составляла 56 копеек.

Начиная со среды и до конца недели ценники и покупки, и продажи постепенно снижались, и за неделю продажа опустилась на 17 копеек, или на 0,40%,

– отметила банкир.

На межбанке ситуация была также уравновешенная, с небольшим преимуществом гривны к концу недели и без признаков паники. В итоге колебания были умеренными:

между закрытием в понедельник и пятницу гривна укрепилась на 13 копеек , или 0,31%;

внутридневной разрыв между максимумом и минимумом за неделю составил 31 копейку, или 0,74%.

Стоит знать! Золотько замечает что регулятор уже третью неделю подряд активно продает валюту, чтобы усилить предложение на межбанке, сгладить колебания и сдержать ослабление гривны. В то же время сам рынок продемонстрировал сезонный рост спроса на валюту, в частности из-за энергоимпортных потребностей. Это тоже подталкивало НБУ к более активным интервенциям.

Каким будет курс на этой неделе?

В начале ноября банкир ожидает относительной устойчивости курса с умеренными колебаниями в первой половине недели. Сигналы о снижении официального курса НБУ в начале ноября вместе с большими интервенциями создают предпосылки для краткосрочной стабилизации.

Кроме того, на курс влияет и инфляционный отчет НБУ, обнародованный в конце октября: постепенное снижение инфляции смягчает ожидания относительно резких изменений учетной ставки, что в целом поддерживает гривну,

– отмечает Золотько.

Однако при неблагоприятных новостях или из-за резкого повышения спроса возможны временные подъемы курса. Риски остаются привычные:

задержки внешних поступлений;

геополитические и энергетические потрясения.

Эти факторы способны быстро изменить баланс спроса и предложения и повлиять на курс доллара.