Смотрите также Пошлины Трампа под угрозой: почему их может отменить суд и какое это окажет влияние на экономику США

Банкир из Глобус банка Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что первая декада ноября будет отмечаться умеренными изменениями – курс доллара будет оставаться в новых коридорах, граничащих с отметкой 42 гривны.

А курс евро учитывая последние мировые тенденции останется на прежнем уровне – в коридоре 48 – 49 гривен.

Кроме того, есть несколько вызовов, а именно: состояние энергоинфраструктуры и возможные последствия вражеских обстрелов, сезонное увеличение спроса на валюту и уровень потребительских цен, средний рост которых в октябре по предварительным оценкам не должно превысить 0,5 – 0,7%.