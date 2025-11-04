В апреле 2025 года Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении большинства торговых партнеров США. В целом были введены универсальные тарифы на импортные товары из всех стран на уровне 10%, одновременно для каждой страны, с которыми США имеют наибольший торговый дефицит, были введены еще дополнительные тарифы.

Впрочем, впоследствии Суд международной торговли США постановил, что использование администрацией Трампа Закона о международных экономических полномочиях (IEEPA) для введения масштабных пошлин является незаконным, поскольку президент превысил свои полномочия.

Сейчас Апелляционный суд подтвердил это решение, а Верховный суд США рассматривает законность большинства тарифов, что может иметь далеко идущие последствия для экономики США и мировой торговли.

24 Канал узнал, почему внедрение тарифов Трампом могут признать незаконным, какие последствия будет иметь отмена этих тарифов для США и какой эффект в целом имели тарифы на мировые экономики.

Могут ли тарифы Трампа отменить?

Как рассказал для 24 Канала экономист Иван Ус, в этой ситуации немало вещей, которые делались в спешке из-за Трампа, ожидалось, что будут иметь эффект.

А если этого эффекта не будет, то американские власти неожиданно вспомнят о законе и напомнят об этом Трампу.

Иван Ус Кандидат экономических наук в Национальном институте стратегических исследований Дело в том, что еще в апреле, когда были введены тарифы, один из сенаторов от штата Айова, занимающего должность с 1981 года, заявил, что Трампу дается срок в 2 месяца (то есть до конца весны). Если же эффекта от введенных пошлин не будет, то мы заберем у него это право. В принципе, уже тогда были мысли о незаконности этих тарифов и превышение полномочий президента.

Однако год уже завершается, а эффекта как такового нет, то ожидаемо, сейчас готовится так называемая форма, которая "отыграет все назад". И интересно, что красиво все оформить по такой ситуации через суд можно не только в Украине, но и в США.

Поскольку тарифы Трампа не дали ожидаемого эффекта, их надо отменить, но если это сделает сам Трамп, то это будет признание своей ошибки. Он этого делать не хочет. Поэтому логично, что это должен признать суд. Я считаю, что такой сценарий выбран для того, чтобы сохранить лицо Трампу и вернуться к предыдущим тарифам,

– заявляет господин Иван.

Несмотря на все, Трамп превысил полномочия президента, а США пошли на нарушение международных обязательств, в частности, можно ожидать исков в отношении определенных нарушений правил Всемирной торговой организации (ВТО).

В то же время во время разговора с 24 Каналом аналитик Андрей Шевчишин заявляет, что принятие решения о незаконности введения тарифов маловероятно. Дело в том, что еще при первой каденции Трамп назначал своих людей на должность судей на разные уровни федеральной судебной системы.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Если же будет отмена тарифов, то это действительно докажет верховенство права и то, что США действительно демократическая страна. Но это маловероятно.

Более того, Трамп не только ввел пошлины, он еще и заключил немало торговых соглашений на миллиарды, хотя пока детали этих соглашений неизвестны.

Что решил суд по тарифам?

В конце мая этого года Суд международной торговли в США постановил, пишет Le Monde, что президент превысил свои полномочия, а использование администрацией Трампа Закона о международных экономических полномочиях (IEEPA) для введения масштабных тарифов является незаконным.

Как заявили в The Washinghtom Posts, Апелляционный суд США федерального округа заявил, что приостанавил действие решения Суда международной торговли до рассмотрения апелляции администрацией Трампа.

А уже в конце августа было принято решение, подтвердившее решение низшей инстанции о том, что Трамп превысил свои полномочия, используя закон IEEPA 1977 года для введения тарифов.

Поэтому Верховный суд страны впоследствии объявил, что рассмотрит законность большинства масштабных тарифов, что имеет далеко идущие последствия и может определить судьбу одного из краеугольных камней повестки дня президента и изменить курс экономики США и мировой торговли.

Что известно о законе IEEPA 1977 года: этот документ предоставляет президенту страны право регулировать международную торговлю и вводить экономические санкции, когда объявляется чрезвычайная ситуация. К полномочиям, которые предоставляет Закон, входят: замораживание активов, блокирование транзакций и другие меры.

Обратите внимание! Если суд вынесет решение против Трампа, то миллиарды долларов, которые были взысканы с импортеров в виде тарифов, придется вернуть. Хотя по словам Уса, в таком случае импортеры могут требовать от США компенсации, однако она вряд ли будет.

Какой эффект будет иметь отмена тарифов, если будет принято такое решение?

По итогам экономиста Ивана Уса, сам факт наличия тарифов приводит к потере американской экономикой до более чем 100 миллиардов долларов.

Например, исследование лаборатории Budget Lab Йельского университета в конце сентября этого года свидетельствует о том, что экономика США в долгосрочной перспективе из-за торговой политики будет меньше примерно на 0,4%, что эквивалентно примерно 125 миллиардам долларов ежегодно.

А в издании The Economic Times отмечается, что в сентябре бизнес-активность в стране замедлилась, что частично связывают с повышенными тарифами и ростом расходов на сырье.

Но если все же тарифы отменят, то потери, думаю, будут, но не такие высокие. Дело в том, что мировые экономики тесно связаны между собой, а потому введение тарифов без реального анализа не пройдет безболезненно. Прежде всего эти тарифы бьют и по самой экономике США,

– добавляет Ус.

Например, были расчеты, что средняя стоимость автомобилей в США вырастет на 3 тысячи долларов. И это только из-за мер, которые были введены в отношении Мексики и Канады.

Все потому, что при производстве автомобилей США определенные детали обрабатываются в Канаде. Поэтому при изготовлении одной машины пересечений границы может быть примерно до 5 раз. А соответственно, при каждом пересечении надо платить пошлину.

Кроме того, одной из причин введения этих тарифов, которые называет Иван Ус, было уменьшение зависимости от Китая. Однако просто вернуть производство в США благодаря введению тарифов уже не получится. Здесь нужно искать другие пути.

Думаю, что в этом случае мир вспомнит об экологизации. Страны с большими объемами производства, то есть Китай, не придерживаются экологических норм, а потому возможные ограничения или дополнительные таможенные меры будут мотивированы именно такими причинами,

– прогнозирует экономист.

Шевчишин также добавляет, что отмена тарифов может спровоцировать так называемую цепную реакцию. То есть, такая ситуация ударит по экономике страны, в частности по доллару, что станет, в конечном итоге, мировой проблемой. Также это будет ударом по самой репутации Трампа и Республиканской партии.

Какое влияние имеют американские пошлины на другие страны?

Известно, что тарифы США имеют негативное влияние на промышленность, особенно в Европе. Как пишет Reuters, на фоне этого в Германии и Франции уже наблюдается спад заказов и сокращение работников,

Например, ведущая экономика Германии в ЕС не демонстрирует признаков восстановления, а темпы производства снова замедляются. Поэтому в сентябре объемы заказов у немецких машиностроителей резко упали.

Зато во Франции промышленность до сих пор остается слабой, а в Италии фиксируется незначительное сокращение.

А на сайте Конференции ООН по торговле и развитию добавляется, что многие развивающиеся страны, и менее развитые страны сейчас столкнулись с тарифами в более 25%, что контрастирует со значительно более низкими тарифами, с которыми сталкивается экспорт США.

Как влияют тарифы США на уязвимые экономики мира / Инфографика UNCTAD

Впрочем, как отмечает Шевчишин, тарифы пока не имели слишком серьезного эффекта. Например, сейчас зафиксировано не такое значительное, как ожидалось, повышение цен.

До внедрения тарифов многие закупились и сформировали запасы продукции, что и облегчило этот период. И в то же время сказать, что США будет делать себе что-то во вред, также не стоит,

– добавляет Андрей.

Он приводит пример с комплектующими из Канады для машиностроения, по которым тарифы менялись.

Такие детали часто пересекали границу с Канадой, а, соответственно, стоимость повышалась.

Поэтому были зафиксированы сложности, в первую очередь, для заводов машиностроительных и электроники, которые пользуются редкоземельными металлами, хотя это было вызвано, скорее, взаимными пошлинами и борьбой с Китаем.

Однако в конечном итоге, говорит Шевчишин, ограничения были сняты, потому что были невыгодными для США.

О не только негативное влияние говорит еще и Иван Ус. Он добавляет, что некоторые страны все же получили выгоду, в частности Великобритания и Австралия. Все из-за повышения конкурентоспособности.

Тарифы же поднимались в частности для тех стран, с которыми в США отрицательное сальдо в торговле. И, например, с Украиной у них эта ситуация является положительной, ведь экспорт США в 4 раза примерно превышает импорт из Украины. И пошлины были установлены на 10%, что является минимальным показателем,

– объясняет Ус.

Что такое отрицательное сальдо в торговле: это означает, что страна больше покупает товаров и услуг за рубежом, чем продает за границу, то есть импорт превышает экспорт.

Обратите внимание! Ус не исключает того, что введение пошлин добавило нестабильности миру, что негативно повлияло на ожидания от общей мировой экономики.

Какие пошлины США введены для разных стран мира?

В общем тарифы были применены по разным ставкам в зависимости от страны, начиная с базового уровня в 10%, и даже достигая иногда 50% и более.