Какой прогноз для валютного рынка в первую неделю ноября?
Банкир Тарас Лесовой рассказал, что первая декада ноября будет отмечаться умеренными изменениями и скорее всего курс будет оставаться в новых коридорах, граничащих с отметкой 42 гривны, сообщает 24 Канал.
По его словам, сейчас мы находимся на этапе нескольких вызовов:
- Состояние энергоинфраструктуры и возможные последствия вражеских обстрелов (это прямо влияет как на экономику, на способность бизнес работать без пауз, так и на потребительские настроения);
- Сезонное увеличение спроса на валюту (с одной стороны – продолжающаяся активность импортеров, а также медленный рост количества покупателей на наличном рынке);
- Уровень потребительских цен, средний рост которых в октябре по предварительным оценкам не должен превысить 0,5-0,7% (пока официальной статистики еще нет).
Вряд ли в ноябре нас ожидает курсовой "падолист". Все эти факторы могут изрядно давить на рынок, как это было, например, в прошлом году. В то же время это вряд ли будет представлять глобальную угрозу для стабильности, прочности рынка.
Во-первых, условия войны заставляют регулятора держать рынок в "гибридном" состоянии, который сочетает рыночное курсообразование, базирующееся на естественном соотношении спрос-предложение. Регулятор имеет рычаги уравновешивать это соотношение через валютные интервенции.
Во-вторых, если принять во внимание ноябрь-декабрь 2024 года, то станет понятным, что любое внешнее давление на рынок может быть сглаженным, а курсовым показателям не будет свойственна "аритмия".
В-третьих, международные резервы являются достаточно мощными, превышая 43-44 миллиардов долларов, что позволяет Нацбанку варьировать объемы интервенций в зависимости от обстоятельств.
Рекордным в плане интервенций оказался декабрь 2024 года, когда для удержания баланса было сожжено около 5,3 миллиардов долларов. Относительно курса евро, то, как и в предыдущие месяцы, его украинский курс будет зависеть от мировых торгов пары доллар и евро, а также соотношения гривна и доллар.
Поэтому учитывая последние мировые тенденции, нельзя исключать, что курс евро более-менее останется на прежнем уровне – в коридоре 48-49 гривен
Как будет колебаться курс доллара и евро?
Общие характеристики рынка с 3 по 9 ноября будут следующие:
- Коридоры валютных колебаний: 41,8 – 42,15 гривны за доллар и 48 – 49 гривен за евро на межбанке; 41,8 – 42,2 гривны за долларов и 48 – 49,5 гривны за евро на наличном рынке.
- Текущие курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.
Разница между курсами покупки и продажи составит:
- межбанк – до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро;
- коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар и до 0,8 – 1 гривны за евро;
- обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар и до 1 – 1,3 гривны за евро.
Разница курсов покупки составит:
- комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро;
- обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.
Разница курсов продажи составит:
- комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро;
- обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.
Таким образом, несмотря на ощутимое напряжение, ситуация на валютном рынке не выйдет из-под контроля: курсовые показатели останутся в меру прогнозируемыми без резких скачков,
– прокомментировал Лесовой.
В ноябре ожидается, что верхняя граница валютных колебаний на межбанке может вырасти до 42 – 42,5 гривны за доллар и 48,5 – 50 за евро. Текущий курс доллара на валютном рынке значительно ниже среднегодового прогнозируемого уровня в 45 гривен.
24 октября НБУ повысил курс доллара до 41,9969 гривны. Это максимумом с конца января 2025 года. Следует также напомнить, что Международный валютный фонд уже настаивал на "ослаблении" гривны.
Спрос на валюту прогнозируется на 15% выше предложения, что может привести к валютным интервенциям Нацбанка. Ожидается, что разница между курсами безналичного и наличного рынка останется минимальной, а валюта не будет дефицитом.