Який прогноз для валютного ринку в перший тиждень листопада?

Банкір Тарас Лєсовий розповів, що перша декада листопада відзначатиметься помірними змінами й скоріше за все курс залишатиметься в нових коридорах, що межують з позначкою 42 гривні, повідомляє 24 Канал.

За його словами, зараз ми перебуваємо на етапі кількох викликів:

Стан енергоінфраструктури та можливі наслідки ворожих обстрілів (це прямо впливає як на економіку, на здатність бізнес працювати без пауз, так і на споживчі настрої); Сезонне збільшення попиту на валюту (з одного боку – тривала активність імпортерів, а також повільне зростання кількості покупців на готівковому ринку); Рівень споживчих цін, середнє зростання яких у жовтні за попередніми оцінками не повинно перевищити 0,5-0,7% (наразі офіційної статистики ще немає).

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Навряд чи в листопаді на нас очікує курсовий "падолист". Всі ці чинники можуть неабияк тиснути на ринок, як це було, приміром, торік. Водночас це навряд чи становитиме глобальну загрозу для стабільності, міцності ринку.

По-перше, умови війни змушують регулятора тримати ринок у "гібридному" стані, який поєднує ринкове курсоутворення, що базується на природному співвідношенні попит-пропозиція. Регулятор має важелі врівноважувати це співвідношення через валютні інтервенції.

По-друге, якщо взяти до уваги листопад-грудень 2024 року, то стане зрозумілим, що будь-який зовнішній тиск на ринок може бути згладженим, а курсовим показникам не буде властива "аритмія".

По-третє, міжнародні резерви є досить потужними, перевищуючи 43-44 мільярдів доларів, що дає змогу Нацбанку варіювати обсяги інтервенцій залежно від обставин.

Рекордним в плані інтервенцій виявився грудень 2024 року, коли для утримання балансу було спалено близько 5,3 мільярдів доларів. Щодо курсу євро, то, як і в попередні місяці, його український курс залежатиме від світових торгів пари долар і євро, а також співвідношення гривня й долар.

Тому з огляду на останні світові тенденції, не можна виключати, що курс євро більш-менш залишиться на попередньому рівні – в коридорі 48-49 гривень

Як коливатиметься курс долара та євро?

Загальні характеристики ринку з 3 по 9 листопада будуть такі:

Коридори валютних коливань: 41,8 – 42,15 гривні за долар та 48 – 49 гривень за євро на міжбанку; 41,8 – 42,2 гривні за доларів та 48 – 49,5 гривні за євро на готівковому ринку. Поточні курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу становитиме:

міжбанк – до 0,15 гривні за долар та до 0,2 гривні за євро;

комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар та до 0,8 – 1 гривні за євро;

обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар та до 1 – 1,3 гривня за євро.

Різниця курсів купівлі становитиме:

комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар та 0,3 – 0,5 гривні за євро;

обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар та 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу становитиме:

комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар та 0,2 – 0,3 гривні за євро;

обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар та до 0,5 гривні за євро.

Таким чином, попри відчутну напругу, ситуація на валютному ринку не вийде з-під контролю: курсові показники залишаться до міри прогнозованими без різких стрибків,

– прокоментував Лєсовий.

