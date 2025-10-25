Що буде з валютою у листопаді 2025 року?

До нього входять стан основних галузей економіки, споживча інфляція, розвиток експорту та валютні резерви країни, розповів банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ В умовах війни атаки на енергетичну інфраструктуру можуть змусити бізнес призупиняти або обмежувати діяльність, що впливатиме на розвиток економіки. Вагому роль у листопаді відіграватиме Національний банк як основний гравець на ринку, що має всі інструменти для згладження курсових "кутів".

Згідно зі слів експерта, наразі можна виділити два ймовірних сценарії розвитку подій у листопаді:

Консервативний сценарій. Це продовження кількамісячних тенденцій, коли НБУ утримує баланс між попитом і пропозицією через валютні інтервенції. У такому разі курс долара не перевищить позначки 41,8 – 42,2 гривні, а обсяг попиту та пропозиції залишатиметься співмірним. Якщо ж попит зросте на понад 15%, то доведеться або продовжувати витрачати валюту на задоволення попиту, або дозволити незначне підвищення курсу. Але НБУ контролюватиме ситуацію, стримуючи різкі й швидкі курсові зміни. Сценарій з дещо більшою курсовою динамікою. Якщо регулятор трохи послабить свій вплив на міжбанк (наприклад, зменшивши обсяг інтервенцій або ж звичного обсягу буде вже недостатньо, щоб "покрити" весь обсяг попиту), то курс долара може незначно підвищитися. Прийнятний обсяг тижневих інтервенцій складає близько 800 мільйонів доларів.

У такому випадку, очікується, що протягом листопада та, можливо, у грудні верхня межа коридору валютних коливань на міжбанку може зрости до 42 – 42,5 гривні за долар та 48,5 – 50 за євро.

В цьому випадку рішення НБУ до обмеження валютних інтервенцій може бути досить обґрунтованим, але регулятор не кине ринок напризволяще, за аналогією минулого року максимально згладжуючи різкі курсові зміни,

– зазначив банкір.

Водночас Тарас Лєсовий запевнив, поточний курс долара значно нижчий за середньорічний прогнозований рівень – а це 45 гривень.

Зокрема прогнозування листопада складне через велику кількість невідомих:

ситуація в енергетиці та її вплив на здатність бізнесу продовжувати свою діяльність без пауз і перерв; події на фронті та загальний економічний стан (рівень споживчих цін, розвиток основних галузей, експортна діяльність в умовах нової Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі з ЄС тощо).

Важливо! Навіть якщо офіційний курс підніметься до 43 гривні чи дещо вище, це матиме вдосталь об’єктивних аргументів, і це відбуватиметься повільно та плавно, практично непомітно у щоденному вимірі.

Що відомо щодо попиту на валюту наприкінці жовтня – на початку листопада?