Який буде попит на валюту?

Очікується, що попит на валюту буде на 15% вищим за пропозицію. В цьому випадку у ситуацію може втрутитися Нацбанк та здійснити валютні інтервенції, розповів 24 Канал банкір Тарас Лєсовий.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ

Головний результат – це баланс між покупцями й продавцями, а відтак курсові показники на міжбанку, всупереч "хвилястим" змінам котувань протягом дня, у підсумку будуть на очікуваному рівні та подібними до дня попереднього.

За словами банкіра, попри заклики міжнародних організацій до девальвації гривні, ринок не почав несамовито скуповувати долар, та й НБУ налаштований втримати ситуацію. Тому якихось надмірних курсових стрибків не очікується.

Які фактори впливатимуть на курс?

Водночас події на готівковому ринку базуватимуться переважно на курсах міжбанку.

Тобто і банки, і обмінники у своєму ціноутворенні відштовхуватимуться саме від безготівкових курсів. Й, скоріше за все, різниця між курсами безготівкового і готівкового ринку залишиться мінімальною,

– упевнений Лєсовий.

Як говорить банкір, на готівковому ж ринку попит на валюту наразі більш-менш співмірний до пропозиції.

Однак не можна виключати, що ситуативно попит може зростати й превалювати, що позначиться на курсах продажу валюти.

Через це інколи можна буде спостерігати розширення співвідношення між курсами купівлі та продажу валюти до 0,7 – 1 гривні, передусім в обмінних пунктах.

Але зауважу, що валюта не є дефіцитом, її вдосталь, тому розширення спреду в обмінниках можна вважати до міри спекулятивним,

– пояснив банкір.

Провідна роль наступного тижня, як і раніше, залишиться за Нацбанком та за його режимом "керованої гнучкості", який дає змогу регуляторові проводити гнучку і водночас "керівну" політику.

Готівковий ринок на будь-які зміни офіційного курсу, ситуації на міжбанку реагуватиме відповідним чином і буде на їх основі формувати власні цінники.

Важливо! Банкір не очікує суттєвих змін і щодо курсу євро наступного тижня. На його думку, співвідношення у парі долар – євро на світових ринках збережеться в діапазоні 1,15 – 1,18. Це означатиме коридор можливих коливань у межах 48 – 49 гривень за євро.

Загальні характеристики ринку з 27 жовтня по 2 листопада:

Коридори валютних коливань : 41,6 – 42 гривні за долар та 48 – 49 гривні за євро на міжбанку та 41,5 – 42 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро на готівковому ринку.

: 41,6 – 42 гривні за долар та 48 – 49 гривні за євро на міжбанку та 41,5 – 42 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро на готівковому ринку. Поточні (щоденні) курсові коливання : міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.

: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу : міжбанк – до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні за 1 євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на 1 долар, до 0,8 – 1 гривні на 1 євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на 1 долар, до 1 – 1,3 гривні на 1 євро.

: міжбанк – до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні за 1 євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на 1 долар, до 0,8 – 1 гривні на 1 євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на 1 долар, до 1 – 1,3 гривні на 1 євро. Різниця курсів купівлі : комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за 1 долар, 0,3 – 0,5 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, 0,5 – 0,7 гривні за 1 євро.

: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за 1 долар, 0,3 – 0,5 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, 0,5 – 0,7 гривні за 1 євро. Різниця курсів продажу : комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за 1 долар, 0,2 – 0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро.

: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за 1 долар, 0,2 – 0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,1 – 0,15 гривні.

– 0,1 – 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Варто знати! За словами Лєсового, попри зростання попиту на валюту, загальна ситуація не зміниться за один день. Тож ані ажіотаж, ані паніка не зашкодять ринку.

