Какой будет спрос на валюту?

Ожидается, что спрос на валюту будет на 15% выше предложения. В этом случае в ситуацию может вмешаться Нацбанк и осуществить валютные интервенции, рассказал 24 Канал банкир Тарас Лесовой.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА

Главный результат – это баланс между покупателями и продавцами, а значит курсовые показатели на межбанке, вопреки "волнистым" изменениям котировок в течение дня, в итоге будут на ожидаемом уровне и подобными дню предыдущего.

По словам банкира, несмотря на призывы международных организаций к девальвации гривны, рынок не начал неистово скупать доллар, и НБУ настроен удержать ситуацию. Поэтому каких-то чрезмерных курсовых скачков не ожидается.

Какие факторы будут влиять на курс?

В то же время события на наличном рынке будут базироваться преимущественно на курсах межбанка.

То есть и банки, и обменники в своем ценообразовании будут отталкиваться именно от безналичных курсов. И, скорее всего, разница между курсами безналичного и наличного рынка останется минимальной,

– уверен Лесовой.

Как говорит банкир, на наличном же рынке спрос на валюту пока более-менее соизмерим с предложением.

Однако нельзя исключать, что ситуативно спрос может расти и превалировать, что скажется на курсах продажи валюты.

Поэтому иногда можно будет наблюдать расширение соотношения между курсами покупки и продажи валюты до 0,7 – 1 гривны, прежде всего в обменных пунктах.

Но замечу, что валюта не является дефицитом, ее достаточно, поэтому расширение спреда в обменниках можно считать в меру спекулятивным,

– пояснил банкир.

Ведущая роль на следующей неделе, по-прежнему, останется за Нацбанком и за его режимом "управляемой гибкости", который позволяет регулятору проводить гибкую и одновременно "руководящую" политику.

Наличный рынок на любые изменения официального курса, ситуации на межбанке будет реагировать соответствующим образом и будет на их основе формировать собственные ценники.

Важно! Банкир не ожидает существенных изменений и по курсу евро на следующей неделе. По его мнению, соотношение в паре доллар – евро на мировых рынках сохранится в диапазоне 1,15 – 1,18. Это будет означать коридор возможных колебаний в пределах 48 – 49 гривен за евро.

Общие характеристики рынка с 27 октября по 2 ноября:

Коридоры валютных колебаний : 41,6 – 42 гривны за доллар и 48 – 49 гривны за евро на межбанке и 41,5 – 42 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро на наличном рынке.

: 41,6 – 42 гривны за доллар и 48 – 49 гривны за евро на межбанке и 41,5 – 42 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро на наличном рынке. Текущие (ежедневные) курсовые колебания : межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.

: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи : межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8 – 1 гривны на 1 евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на 1 доллар, до 1 – 1,3 гривны на 1 евро.

: межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8 – 1 гривны на 1 евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на 1 доллар, до 1 – 1,3 гривны на 1 евро. Разница курсов покупки : комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за 1 доллар, 0,3 – 0,5 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, 0,5 – 0,7 гривны за 1 евро.

: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за 1 доллар, 0,3 – 0,5 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, 0,5 – 0,7 гривны за 1 евро. Разница курсов продажи : комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за 1 доллар, 0,2 – 0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро.

: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за 1 доллар, 0,2 – 0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,1 – 0,15 гривны.

– 0,1 – 0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение неделидо 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Стоит знать! По словам Лесового, несмотря на рост спроса на валюту, общая ситуация не изменится за один день. Поэтому ни ажиотаж, ни паника не повредят рынку.

