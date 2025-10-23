Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,75 гривны. То есть цена американской валюты упала на 1 копейку против 22 октября. Официальный курс евро составляет 48,36 гривны, то есть цена упала на 11 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 24 октября курс валют будет таким:
- доллар – 41,89 гривны;
- евро – 48,55 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию утро 23 октября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,56 гривны, продажа – по 42 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,01 гривны, продажа – по 42,05 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,38 гривны, продажа – по 42,06 гривны.
Будет ли дорожать доллар и евро на следующей неделе?
Банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 Канала заявил, что на рубеже октября и ноября общая ситуация на валютном рынке вряд ли будет сильно отличаться от предыдущих нескольких недель.
Даже если на рынке сейчас ощутимый рост спроса, впрочем соотношение с предложением будет оставаться относительно постоянным.
В конце месяца ожидается, что коридоры валютных колебаний будут выглядеть так: 41,6 – 42 гривны за доллар и 48 – 49 гривен за евро (на межбанке) и 41,5 – 42 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке).