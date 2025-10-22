Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,74 гривны. То есть цена американской валюты упала на 1 копейку против 21 октября. Официальный курс евро составляет 48,47 гривны, то есть цена упала на 19 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 23 октября курс валют будет таким:
- доллар – 41,75 гривны;
- евро – 48,36 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию утро 22 октября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,45 гривны, продажа – по 41,95 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,92 гривны, продажа – по 41,95 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,12 гривны, продажа – по 42 гривны.
Как изменится евро в цене на этой неделе?
В прогнозе на эту неделю банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой отметил для 24 Канала, что курс евро ожидается на таком уровне: на межбанке – от 48 гривен до 49 гривен, а на наличном рынке – от 48 гривен до 49,5 гривны.
Относительно доллара, то цена валюты будет оставаться также стабильной. Поэтому диапазон на межбанке составляет от 41,4 гривны до 41,7 гривны за валюту, а на наличном рынке – от 41,25 гривны до 41,65 гривны.
Стоит добавить, что в обменниках курсы покупки и продажи могут быть с достаточно широким спредом на этой неделе из-за сезона изменений – от 0,5 гривны до 0,7 гривны.