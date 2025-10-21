Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,75 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 2 копейки против 20 октября. Официальный курс евро составляет 48,66 гривны, то есть цена упала на 10 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также Цена на бензин AI-92 в России побила очередной рекорд: как развивается топливный кризис
По состоянию на 22 октября курс валют будет таким:
- доллар – 41,74 гривны;
- евро – 48,47 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию утро 21 октября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,45 гривны, продажа – по 41,92 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,85 гривны, продажа – по 41,86 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,10 гривны, продажа – по 41,95 гривны.
Прогнозы курсов валют на эту неделю
Банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что не стоит ожидать на межбанке и на наличном рынке, что доллар пересечет границу в 42 гривны. Поэтому, диапазон на межбанке составляет от 41,4 гривны до 41,7 гривны за валюту, а на наличном рынке – от 41,25 гривны до 41,65 гривны.
Зато курс евро будет таким: на межбанке – от 48 гривен до 49 гривен, а на наличном рынке – от 48 гривен до 49,5 гривны.
Кроме того, банкир предостерегает, что в сезон изменений в обменниках курсы покупки и продажи могут быть с достаточно широким спредом – от 0,5 гривны до 0,7 гривны. Все из-за того, что обменные пункты хотят перестраховаться вследствие сезонных изменений.