Как изменились цены на бензин в России?

Стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 0,08%, чем самым топливо четвертый день подряд обновляет исторический максимум, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "Эксперт".

Кроме АИ-92 выросла цена зимнего дизеля (+0,2% до 77 709 рублей) и авиакеросина (+2,92% до 80 203 рублей). Другое топливо упало в цене:

бензин АИ-95 подешевел на 0,51%, до 79 622 рублей;

стоимость летнего дизеля снизилась на 6,76% до 64 939 рублей за тонну;

межсезонного – на 5,04% до 63 069 рублей;

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала рост цен на бензин временным фактором, связанным со стороной предложения. По ее словам, меры правительства должны стабилизировать рынок, а сам рост не несет признаков устойчивой инфляции, хоть и способен краткосрочно повлиять на инфляционные ожидания населения.

Как россияне реагируют на ситуацию с топливом?

Российские СМИ открыто признают обострение проблем с топливом, пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Аналитики приводят данные опроса онлайн-платформы WEBBANKIR, из которых стало известно, что 74% российских водителей заметили рост цен на бензин с августа 2025 года. А 90% опрошенных ожидают их дальнейшего повышения.

Более 50% респондентов считают это подорожание существенным, а почти 19% сталкивались с пустыми автозаправками.

Из-за подорожания около 40% водителей изменили стиль вождения, а 38% начали покупать более дешевое топливо. Отмечается, что с начала 2025 года цены на бензин в России выросли на 10%, что, по данным росСМИ, стало самым резким скачком за последние 15 лет.

Интересно то, что председатель российского союза автосервисов Юрий Валько заявил пропагандистским СМИ, что все больше АЗС продают низкокачественное топливо.

Что известно о топливном кризисе в России?