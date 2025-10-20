Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,73 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 10 копеек против 17 октября. Официальный курс евро составляет 48,76 гривны, то есть цена выросла на 24 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также Враг снова атаковал ДТЭК: под ударом фабрика в Днепропетровской области
По состоянию на 21 октября курс валют будет таким:
- доллар – 41,75 гривны;
- евро – 48,66 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 20 октября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,95 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,85 гривны, продажа – по 41,85 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,23 гривны, продажа – по 41,96 гривны.
По сколько будут валюты?
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, на межбанке доллар будет в диапазоне 41,4 – 41,7 гривны, а евро – в диапазоне 48 – 49 гривен. Зато наличный рынок будет на уровне 41,25 – 41,65 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро.
Ожидается, что в сезон изменений в обменниках может происходить так называемая "игра": пункты перестраховываются и выставляют курсы покупки и продажи с достаточно широким спредом – от 0,5 гривны до 0,7 гривны.
Несмотря на это, евро и доллар находиться на рынке в привычных для себя коридорах, а влияние военных факторов, то есть последствия от вражеских обстрелов, останется в пределах имеющихся рисков.