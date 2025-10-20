Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,73 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 10 копійок проти 17 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,76 гривні, тобто ціна виросла на 24 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Дивіться також Ворог знову атакував ДТЕК: під ударом фабрика на Дніпропетровщині
Станом на 21 жовтня курс валют буде таким:
- долар – 41,75 гривні;
- євро – 48,66 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом ранок 20 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,50 гривні, продаж – по 41,95 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,85 гривні, продаж – по 41,85 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,23 гривні, продаж – по 41,96 гривні.
По скільки будуть валюти?
Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, на міжбанку долар буде в діапазоні 41,4 – 41,7 гривні, а євро – в діапазоні 48 – 49 гривень. Натомість готівковий ринок буде на рівні 41,25 – 41,65 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро.
Очікується, що в сезон змін в обмінниках може відбуватися так звана "гра": пункти перестраховуються та виставляють курси купівлі та продажу з досить широким спредом – від 0,5 гривні до 0,7 гривні.
Попри це, євро та долар перебуватиму на ринку у звичних для себе коридорах, а вплив воєнних чинників, тобто наслідки від ворожих обстрілів, залишиться в межах наявних ризиків.