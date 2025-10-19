Як НБУ реагуватиме на збільшення попиту?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у жовтні і до кінця року попит на валюту на міжбанку помітно зростає. Відтак у такий період прийнятним можна вважати, коли попит вище пропозиції на 10% – 15%.

Читайте також Не всі відключення – за графіком: у Міненерго пояснили, чому так трапляється

Однак зараз діє режим керованої гнучкості, а тому ці 10% – 15% "гасяться" НБУ внаслідок валютних інтервенцій. Річ у тім, що регулятор стежить за ринком та не дає курсу "розгулятися".

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Очікується, що обсяг інтервенцій не перевищить 800 мільйонів доларів, що може цілком задовольнить ринок. Важливим також стане те, що "система" валютних змін, залишиться максимально сталою: різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку буде мінімальною, поточні курсові зміни також будуть мізерними.

Припускається, що в обмінниках пунктах може відбуватися так звана "гра", адже пункти в сезон змін воліють перестраховуватися, виставляючи курсу купівлі та продажу з досить широким спредом – від 0,5 гривні до 0,7 гривні.

Які фактори впливатимуть на долар та євро?

Важливим моментом для ринку стане чергове засідання монетарного комітету НБУ, на якому розглядатиметься питання облікової ставки та інших монетарних інструментів.

Ми допускаємо, що рішення Нацбанку буде консервативним, тобто без змін, а це стримає будь-яке зростання валютних курсів. Міцна гривня своєю чергою суттєво знижує "градус" споживчих настроїв,

– каже Лєсовий.

Відтак очікується, що євро та долар можуть перебувати у звичних для себе коридорах, а вплив воєнних чинників, тобто наслідки від ворожих обстрілів, залишиться в межах наявних ризиків. Це означає, що вони не спровокують пожвавлення попиту ані на міжбанку, ані на готівковому ринку.

Щодо курсу євро, то, як і раніше, його формування залежатиме від світових котувань в парі долар/євро. Американські перипетії (шатдаун, численні заяви щодо геополітичного устрою світу, внутрішньополітичні процеси тощо) вже дещо збільшили "вирву" між вартістю цих двох валют,

– додав банкір.

Зверніть увагу! Наразі прогнозується, що співвідношення між доларом та євро не перевищить 1,15 – 1,18, що в межах норми.

Скільки коштуватимуть валюти наприкінці жовтня?

Коридори валютних коливань: 41,4 – 41,7 гривні за долар та 48 – 49 гривень за євро (на міжбанку) та 41,25 – 41,65 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

41,4 – 41,7 гривні за долар та 48 – 49 гривень за євро (на міжбанку) та 41,25 – 41,65 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на долар, до 0,8 – 1 гривня на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривня на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на долар, до 0,8 – 1 гривня на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривня на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,1 – 0,15 гривні.

— 0,1 – 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Яким був курс валют наприкінці робочого тижня?