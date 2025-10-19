Від чого залежить запровадження графіків відключень?

Для ремонту об'єктів потрібен певний час, обладнання, а також відключення для можливості проведення енергетиками ремонтних робіт, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Читайте також Коли у Києві увімкнуть опалення в будинках: у КМВА зробили заяву

Варто додати, що відключення бувають декількох типів:

Аварійні – екстрені або локальні (у разі системних аварій чи пошкодження в результаті обстрілів).

У таких випадках застосовуються графіки аварійних відключень (ГАВ) та графіки обмеження потужності (ГОП).

Стабілізаційні (погодинні) – це вже графіки погодинних відключень (ГПВ).

Їх застосовують у випадку, коли є пікові навантаження та потреба збалансуванні енергосистеми.

Планові (для планових ремонтів) – про такі відключення оператор системи розподілу заздалегідь попереджає споживачів.

Зверніть увагу! Графіки відключень ГАВ, ГОП, ГПВ розподіляються на черги, до яких залучаються певні споживачі.

Чому не вдається дотримуватися погодинних графіків?

Одразу увімкнути світло всім споживачам важко. Відтак, відбувається поступове приєднання, а тому це забирає час.

Водночас якщо у час, коли має бути увімкнення світла за графіком, система незбалансована, то час вимкнення може бути збільшено.

Натомість якщо виникає аварійна ситуація, то до стабілізаційних додаються ще й аварійні вимкнення. У такому випадку період вимкнення активується та триватиме до усунення аварії.

Важливо! Росія також готується до блекаутів, пише російське Агентство нафтогазової інформації. Відомо, що компанія "Роснано" представила мобільну систему накопичення енергії потужністю 100 кіловатів. Вона може живити невеликі селища та заряджати електромобілі.

Як в Україні просять заощаджувати електроенергію?