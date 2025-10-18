Який курс долара зараз?

Станом на 18 жовтня, офіційний курс долара в Україні – 41,64 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Коли у Києві увімкнуть опалення в будинках: у КМВА зробили заяву

За даними видання "Мінфін", середній курс долара у банку змінився так:

купівля – 41,50 гривні за долар США;

продаж – 41,95 гривні за долар США.

В обмінниках курс долара також змінився:

купівля – 41,72 гривні за долар США;

продаж – 41,80 гривні за долар США.

Скільки гривень можна отримати за 100 доларів 18 жовтня?

за 100 доларів 18 жовтня у банку вдасться виручити орієнтовно – 4 150 гривень;

в обміннику за 100 доларів вдасться отримати приблизно – 4 172 гривні.

За скільки сьогодні можна придбати 100 доларів?

у банку покупка 100 доларів обійдеться у приблизно – 4 195 гривень;

в обміннику 100 доларів сьогодні вдасться придбати за 4 180 гривень.

Що потрібно знати про курс долара зараз?

Курс долара протягом всього жовтня залишатиметься стабільним. Люфт коливань очікується: від 41,20 до 42,20 гривні.

Водночас протягом 20 – 26 жовтня на готівковому ринку долар буде в межах: 41,25 – 41,65 гривні.

Нагадаємо! Зараз в Україні діє режим "керованої гнучкості". Себто регулятор контролює ринок акуратно, через валютні інтервенції.