Як розповіла для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, ризиками на валютному ринку на сьогодні залишаються. Один із низ стосується валютних інтервенцій. Наприклад, минулого тижня їхній обсяг сягав 963,29 мільярда доларів. Обсяг інтервенцій, який перевищував 900 мільярдів доларів, був ще у липні цього року.

Така ситуація вказує на підвищений тиск на ринку. Крім того, спостерігаються нерівномірні експортні надходження та коливання світових цін, а це скорочує пропозицію валюти.