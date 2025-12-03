Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 3 грудня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,10 гривні (без змін проти 2 грудня) та продаж по 42,55 гривні (без змін).
- Купівля євро проходить по 48,95 гривні (+5 копійок), продаж – по 49,52 гривні (без змін).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,43 гривні (-2 копійки), а продати по 42,40 гривні (-4 копійки).
- Купівля євро по 49,17 гривні (-3 копійки), а продаж по 49,40 гривні (без змін).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 42,15 гривні (+24 копійки), а продають по 42,55 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 49,15 гривні (+36 копійок), а продають по 49,55 гривні (+15 копійок).
Чи буде рости долар надалі?
Як розповіла для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, ризиками на валютному ринку на сьогодні залишаються. Один із низ стосується валютних інтервенцій. Наприклад, минулого тижня їхній обсяг сягав 963,29 мільярда доларів. Обсяг інтервенцій, який перевищував 900 мільярдів доларів, був ще у липні цього року.
Така ситуація вказує на підвищений тиск на ринку. Крім того, спостерігаються нерівномірні експортні надходження та коливання світових цін, а це скорочує пропозицію валюти.
За прогнозами фінансового аналітика Андрія Шевчишина для 24 Каналу, до кінця 2025 року офіційний курс може подолати межу в 43 гривні, тобто зрости від теперішнього показника на 1 – 2 гривні. Натомість готівковий ринок відреагує також здорожченням, але на додаткові 25 – 50 копійок від прогнозованої ціни.