Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, рисками на валютном рынке на сегодня остаются. Один из низ касается валютных интервенций. Например, прошлой неделе их объем достигал 963,29 миллиарда долларов. Объем интервенций, который превышал 900 миллиардов долларов, был еще в июле этого года.

Такая ситуация указывает на повышенное давление на рынке. Кроме того, наблюдаются неравномерные экспортные поступления и колебания мировых цен, а это сокращает предложение валюты.