Какой курс доллара сейчас?
По состоянию на 18 октября, официальный курс доллара в Украине – 41,64 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По данным издания "Минфин", средний курс доллара в банке изменился так:
- покупка – 41,50 гривны за доллар США;
- продажа – 41,95 гривны за доллар США.
В обменниках курс доллара также изменился:
- покупка – 41,72 гривны за доллар США;
- продажа – 41,80 гривны за доллар США.
Сколько гривен можно получить за 100 долларов 18 октября?
- за 100 долларов 18 октября в банке удастся выручить ориентировочно – 4 150 гривен;
- в обменнике за 100 долларов удастся получить примерно – 4 172 гривны.
За сколько сегодня можно приобрести 100 долларов?
- в банке покупка 100 долларов обойдется в примерно – 4 195 гривен;
- в обменнике 100 долларов сегодня удастся приобрести за 4 180 гривен.
Что нужно знать о курсе доллара сейчас?
Курс доллара в течение всего октября будет оставаться стабильным. Люфт колебаний ожидается: от 41,20 до 42,20 гривны.
В то же время в течение 20 – 26 октября на наличном рынке доллар будет в пределах:,41,25 – 41,65 гривны.
Напомним! Сейчас в Украине действует режим "управляемой гибкости". То есть регулятор контролирует рынок аккуратно, через валютные интервенции.