Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,75 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 14 копеек против 14 октября. Официальный курс евро составляет 48,23 гривны, то есть цена выросла на 10 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также Мощность до 300 мегаватт: почему Украина хочет внедрить малые ядерные реакторы
По состоянию на 16 октября курс валют будет таким:
- доллар – 41,76 гривны;
- евро – 48,53 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию утро 15 октября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,50 гривны, продажа – по 42 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,80 гривны, продажа – по 41,82 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,03 гривны, продажа – по 41,91 гривны.
Будет ли доллар и евро расти на этой неделе?
Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал, что евро на рынке валют вряд ли превысит 49 гривен, а соотношение доллара к евро составит традиционный диапазон от 1,15 – 1,18.
Ожидается, что на наличном рынке диапазон цены доллара составит от 41,25 гривны до 41,65 гривны, а вот евро – от 48 гривен до 49,5 гривны.