Что будет происходить на валютном рынке с 13 по 19 октября?

Подробнее о ситуации на рынке валют рассказал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала.

Во-первых, НБУ будет принимать достаточно активную роль. Нацбанк будет корректировать спрос и предложение через валютные интервенции.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА То есть режим "управляемой гибкости", который мы считаем оптимальным для рынка в условиях войны, будет продолжаться в дальнейшем. В то же время пока мало поводов для резкого их увеличения: ожидается, что они составят в среднем до 700-800 миллионов долларов в неделю.

Это означает, что "никакой сенсации не произойдет". И этот объем интервенций можно считать вполне приемлемым, особенно на фоне золотовалютных резервов, которые сейчас превышают 46 миллиардов долларов.

Кроме того, уровень потребительских цен совсем не демонстрирует безумного рывка вверх. Поэтому именно экономическая конъюнктура будет способствовать относительной стабильности валютного рынка,

– рассказал эксперт.

В-третьих, доллар будет оставаться прогнозируемым, ведь эта валюта является "базовой" для Украины. В частности выполнение бюджета в той или иной степени зависит от курсовых показателей (особенно в условиях, когда львиную часть расходов покрывается благодаря международным финансам в виде грантов и займов).

В-четвертых, ситуация в мире, от которой на прямую зависит "украинский" курс евро, останется в состоянии относительного баланса.

Сейчас мы ожидаем, что соотношение доллара к евро в целом не изменится и будет варьироваться в пределах 1,15-1,18. То есть формально коридор колебаний евро останется в пределах 49 гривен,

– сообщил банкир.

Заметьте! Как и раньше, на рынке будет наблюдаться существенное сближение безналичного и наличного курсов.

Какими будут общие характеристики рынка?

Также не ожидается никакого скачка спроса: в целом ажиотажа на рынке не будет наблюдаться. Но, как отметил Тарас Лесовой, что мы уже задолго "стоим" в этом ценовом коридоре и, возможно, время подумать о выходе из него.

Коридоры валютных колебаний: 41,2-41,6 гривны за доллар и 48-49 гривны за евро на межбанке и 41,25-41,65 гривны за доллар и 48-49,5 гривен за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: на межбанке до 0,05-0,15 гривны, комбанки – до 0,1-0,2 гривны, обменные пункты - до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,5-0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8-1 гривны на 1 евро, обменные пункты – до 0,6-1 гривны на 1 доллар, до 1-1,3 гривны на 1 евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,2-0,3 гривны за 1 доллар, 0,3-0,5 за 1 евро, обменные пункты - 0,3-0,5 гривны за 1 доллар, 0,5-0,7 за 1 евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,1-0,2 гривны за 1 доллар, 0,2-0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3-0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,1-0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1-1,5% от стартового курса недели.

Несмотря на то, что в течение нескольких лет осенне-зимний период для нашей страны является временем испытаний, однако, на наш взгляд, общая экономическая и военная ситуация не будет провоцировать граждан к активности на рынке, – добавил Лесовой.

Обратите внимание! Спрос и предложение будут в балансе, что сделает невозможным резкие курсовые изменения.

