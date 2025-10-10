Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,50 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 10 копеек против 9 октября. Официальный курс евро составляет 48,20 гривны, то есть цена выросла на 7 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 13 октября курс валют будет таким:
- доллар – 41,60 гривны;
- евро – 48,10 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 10 октября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,71 гривне,
- на черном рынке: покупка – 41,55 гривны, продажа – по 41,55 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,23 гривны, продажа – по 41,63 гривны.
Какими будут доллар и евро на следующей неделе?
В комментарии для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал, что тенденции на следующей неделе на рынке будут соответствовать прогнозируемым. То есть НБУ будет продолжать активно участвовать, корректируя спрос и предложение, а потребительские цены не будут демонстрировать безумного рывка вверх.
На фоне этого ожидается, что соотношение доллара к евро будет в традиционных пределах 1,15 – 1,18. А именно евро будет колебаться в коридоре 49 гривен.
Всего на наличном рынке ожидается, что доллар будет на уровне 41,25 – 41,65 гривны за валюту, а евро – на уровне 48 – 49,5 гривны за валюту.