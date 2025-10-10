Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 10 октября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (без изменений против 9 октября) и продажа по 41,71 гривне (+5 копеек).
- Покупка евро проходит по 47,80 гривны (-15 копеек), продажа – по 48,60 гривны (+1 копейка).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (+5 копеек), а продать по 41,55 гривны (+2 копейки).
- Покупка евро по 48,35 гривны (+10 копеек), а продажа по 48,55 гривны (-7 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,23 гривны (+24 копейки), а продают по 41,63 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,23 гривны (+1 копейка), а продают по 48,63 гривны (-27 копеек).
По сколько будет доллар?
Как рассказал банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 Канала, на курс будут влиять различные фактор, в частности действие режима управляемой гибкости и решение НБУ по уровню учетной ставки.
Кроме того, важным показателем будет уровень инфляции, благодаря снижению которого с июня по сентябрь создало дополнительные условия для стабильности гривны.
Напоминаем, что с 6 октября по 12 октября на межбанке и на наличном рынке коридоры валютных колебаний для доллара будут на уровне 41 – 41,5 гривны.
А в целом колебания курс доллара в октябре будут умеренными – от 41,2 гривны до 42,2 гривны.