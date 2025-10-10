Смотрите также 20 гривен за кубометр: каким должен быть тариф на газ

Как рассказал банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 Канала, на курс будут влиять различные фактор, в частности действие режима управляемой гибкости и решение НБУ по уровню учетной ставки.

Кроме того, важным показателем будет уровень инфляции, благодаря снижению которого с июня по сентябрь создало дополнительные условия для стабильности гривны.

Напоминаем, что с 6 октября по 12 октября на межбанке и на наличном рынке коридоры валютных колебаний для доллара будут на уровне 41 – 41,5 гривны.