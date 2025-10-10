Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 10 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (без змін проти 9 жовтня) та продаж по 41,71 гривні (+5 копійок).

  • Купівля євро проходить по 47,80 гривні (-15 копійок), продаж – по 48,60 гривні (+1 копійка).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (+5 копійок), а продати по 41,55 гривні (+2 копійки).
  • Купівля євро по 48,35 гривні (+10 копійок), а продаж по 48,55 гривні (-7 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 41,23 гривні (+24 копійки), а продають по 41,63 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 48,23 гривні (+1 копійка), а продають по 48,63 гривні (-27 копійок).

По скільки буде долар?

  • Як розповів банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу, на курс впливатимуть різні фактор, зокрема дія режиму керованої гнучкості та рішення НБУ щодо рівня облікової ставки.

  • Крім того, важливим показником буде рівень інфляції, завдяки зниженню якого з червня по вересень створило додаткові умови для стабільності гривні.

  • Нагадуємо, що з 6 жовтня по 12 жовтня на міжбанку та на готівковому ринку коридори валютних коливань для долара будуть на рівні 41 – 41,5 гривні.

  • А загалом коливання курс долара у жовтні будуть помірними – від 41,2 гривні до 42,2 гривні.