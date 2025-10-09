Чому потрібно підняти тарифи на газ для населення?

Україна змушена імпортувати більше газу, адже Росія знищила 60% видобутку цього палива. Рішення Уряду не підіймати тарифи для населення на новий опалювальний сезон є помилковим, розповів у коментарі 24 Каналу експерт у сфері енергетики Святослав Павлюк.

Нині закладена в газовому тарифі вартість палива майже втричі менша за середньозважену ціну на енергетичній біржі (7,96 гривні за кубометр проти понад 20 гривень). Експерт Святослав Павлюк говорить, що зростання обсягів імпортного газу має відображатися в ціні для побутових споживачів, інакше цей розрив тільки поглибить боргову кризу.

Святослав Павлюк Директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Якщо ми раніше розбавляли імпортний дорогий газ дешевшим українським і якось зводили кінці з кінцями, але погано зводили, бо щороку мали мільярди боргів по різниці в тарифах. То зараз ми виходимо в ситуацію, коли імпортного газу буде більше, ніж власного. Це в ціні якось треба враховувати. Ми не можемо продавати газ населенню дешевше, ніж ми його купуємо, бо треба мати джерело, звідки його взяти.

Зауважимо! За даними Bloomberg, Україні потрібно імпортувати близько 4,4 мільярда кубічних метрів газу для проходження опалювального сезону. Це коштуватиме бюджету майже 2 мільярди євро. Усього на зиму країна потребує мінімум 14,5 мільярда кубометрів газу.

Яких змін потребує політика дотацій комунальної сфери?

Через невідповідність чинних тарифів і реальних цін на енергоносії в Україні створили механізм для покриття цієї різниці. Він передбачав можливість для громад компенсувати нестачу зі спрямованих їм 4% податку на доходи фізичних осіб.

Проте на практиці цей механізм спрацював не всюди, тож наступного року громади можуть втратити ці гроші.

Натомість у проєкті бюджету на 2026 рік на компенсацію різниці в тарифах у сфері централізованого опалення заклали 15,2 мільярда гривень. Гроші мають розподілити та спрямувати в регіони.

Водночас Уряд заморозив ціни на природний газ для населення та бюджетних установ до 31 березня 2026 року. Це означає, що держава дотує саме цей вид палива.

Експерт Святослав Павлюк вважає, що доцільніше для України буде урівняти дотації на гігакалорії тепла, отримані з газу та інших джерел. Це стимулюватиме інвестиції в інші види палива.

Потрібно ухвалити політичне рішення, щоб субсидувати гігакалорію, а не газ. Бо ми з цим газом вбили все. Є багато міст, які поставили котельні на пелети, тріску, тобто на місцеві види біомаси, на якісь дрова тощо. Вони практично всі стоять. Це тому, що фактично генерована з місцевої біомаси гігакалорія є дорожчою, ніж генерована з газу. Бо економіка газу, який доплачується на дві третини бюджетом, вбиває будь-яку мотивацію використовувати місцеві види палива й інвестувати в це,

говорить експерт.

Що чекає на Україну в новому опалювальному сезоні?