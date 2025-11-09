Як потрібно передавати показники лічильника?

В Україні оновили порядок подання показників газових лічильників. Найбільший оператор розподілу "Газорозподільні мережі" впровадив нові правила та сучасні цифрові інструменти для споживачів, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Газправду".

Відтепер усі ключові дії, як от передача показників, перевірка балансу, оплата рахунків і додавання особових рахунків – доступні в офіційному чат-боті компанії в Telegram. Це дозволяє зробити процес точнішим, прозорішим та швидшим.

Зверніть увагу! У "Нафтогазі"наголошують: дані потрібно передавати з 1 по 5 листопада включно. Якщо цього не зробити вчасно, оплату можуть нарахувати за середніми будинковими показниками, що призводить до зайвих платежів або боргів.

Як правильно зняти показники лічильника газу?

Перш ніж знімати показники, важливо визначити тип лічильника, адже від цього залежить, як правильно зчитувати дані. В Україні найпоширеніші два види приладів:

механічний, який має барабан із цифрами;

та електронний, де показники відображаються на цифровому екрані.

Під час фіксації даних слід записувати цифри зліва направо, пропускаючи нульові значення на початку. Числа після коми або позначені червоним кольором до показань не вносяться, вони не враховуються у розрахунках за спожитий газ.

Що варто знати про тарифи на газ в Україні?