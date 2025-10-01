Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,14 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 17 копійок проти 30 вересня. Офіційний курс євро становить 48,30 гривні, тобто ціна впала на 14 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 2 жовтня курс валют буде таким:

Станом на 1 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що курс долара може коливатися від 41,2 гривні до 42,2 гривні, а курс євро може скласти від 47,5 гривні до 49,5 гривні.

Цікаво, що закладений середньозважений курс долара у проєкті бюджету на 2026 рік на 9 – 11% вищий за поточний – на рівні 45,6 гривні за долар.