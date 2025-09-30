Що впливатиме на курс у жовтні?

Усі ці фактори як можуть бути міцно переплетені один з одним, так і впливати на курсові показники нарізно, розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Насамперед мова йде про валютну стратегію та монетарну політику Нацбанку. Дія режиму "керованої гнучкості" скоріше за все триватиме і надалі, що озачає цілком помірні коливання курсу долара та утримання балансу між попитом і пропозицією через валютні інтервенції.

За словами банкіра, у жовтні попит на валюту може дещо зрости, однак навряд чи валютні інтервенції на ринок перевищать 3,5-4 мільярда доларів. Тобто в умовах війни вони будуть на прийнятному рівні.

Очікується, що монетарна стратегія НБУ у жовтні спиратиметься на рівень споживчих цін.

При цьому не виключено, що 23 жовтня Нацбанк може переглянути облікову ставку та інші монетарні інструменти.

Однак для цього потрібно насамперед подальше зниження інфляції.

До слова: зміна облікової ставки очікувалася ще 11 вересня, однак рішення регулятора було досить консервативним, адже жовтень може стати ключовим місяцем, тенденції якого яскраво проявляться впродовж всього IV кварталу,

– зазначив Лєсовий.

Разом з тим банкір вважає, що збереження облікової ставки на рівні 15,5% стане додатковим захистом для гривні, адже будь-яке її зниження може частково спровокувати зростання інфляції.

Як бюджетні показники вплинуть на курс?

Також важливим чинником, який в загальному може вплинути на валютний ринок, є формування бюджету України на 2026 рік, а саме 2 показники:

Закладений середньозважений курс долара – у проєкті бюджету на 2026 рік підготовленого урядом, закладено курс на 9-11% вищий за поточний – на рівні 45,6 гривні за долар, як повідомляв нардеп Ярослав Железняк;

Рівень дефіциту бюджету – на наступний рік дефіцит може зрости до 2 трильйонів гривень.

Щодо закладеного курсу на 2026 рік, то він, за словами Лєсового, стане "дороговказом" для бізнесу, який орієнтуватиметься на прогноз, закладаючи його до своєї операційної діяльності.

Насправді прогноз може залишитися несправдженим: нагадаю, що на 2025 рік середньозважений курс було закладено на рівні 45 гривні за долар. Таким чином, наразі офіційний курс в середньому на 9% нижчий за прогнозований середній бюджетний курс,

– додав банкір.

Він зауважив, що через це і виникла потреба в пошуку додаткових майже 400 мільярдів гривень, або понад 9,5 мільярдів доларів – щоб фактично покрити додатковий бюджетний розрив, який виник внаслідок невідповідності бюджетних розрахунків до реальної вартості долара.

Як міжнародна підтримка та війна вплинуть на курс?

На думку Лєсового, фактор міжнародної фінансової підтримки також буде важливим. Наразі існує кілька досить суперечливих думок з цього приводу:

дехто прогнозує реальну потребу в міжнародних коштах на наступний рік у розмірі минулих років – 38-40 мільярдів доларів;

хтось твердить про 45 мільярдів доларів та додаткові 20 мільярдів доларів на суто військові потреби.

Втім, у проєкті бюджету закладається потреба у 46,5 мільярда доларів.

Гадаю, що саме в жовтні-листопаді почасти стане зрозумілим загальний запланований обсяг міжнародної фінпідтримки. І цей показник може суттєво вплинути як на монетарну стратегію Нацбанку, так і на прогнозований бюджетний курс долара,

– упевнений Лєсовий.

Як говорить експерт, не менш важливим чинником залишиться війна. Адже у жовтні значно зростають ризики тотальних обстрілів енергетичної інфраструктури, що може вплинути на життєдіяльність країни.

Перебої з електроенергією вплинуть на діяльність бізнесу, що відразу відіб’ється на загальноекономічних показниках.

Крім цього, загальна ситуація на фронті та міжнародні зусилля з припинення активних бойових дій також позначатимуться на валютному ринку передусім через настрої громадян та бізнесу.

Щодо курсових показників у жовтні, то, за словами банкіра, враховуючи всі можливі ризики, спред залишається досить широким:

Курс долара може коливатися від 41,2 гривні до 42,2 гривні;

Щодо курсу євро, то він, як і раніше залежатиме від світових торгів пари долар – євро, а також від відповідних показників пари гривня – долар;

Наразі не очікується суттєвого наближення курсів долара та євро одне до одного. Тому найімовірніше співвідношення між цими світовими валютами коливатиметься від 1,13-1,25;

Український курс євро може скласти від 47,5 гривні до 49,5 гривні.

Важливо! Банкір наголошує, що врахувати всі чинники, які можуть вплинути на валютний ринок у жовтні, зараз вкрай важко. Тому що досі залишається безліч незнаних чинників, які можуть "втрутитися" та змінити поточні тренди. Однак найголовніше, що регулятор готовий оперативно та ефективно реагувати на будь-які потенційні виклики.

Ситуація з курсом на початку жовтня: що відомо?