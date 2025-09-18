Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 18 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривень (без змін проти 17 вересня) та продаж по 41,50 гривні (+3 копійки).
Дивіться також Ціна війни для України: Зеленський назвав, скільки коштує рік боротьби
- Купівля євро проходить по 48,45 гривні (+6 копійок), продаж – по 49,25 гривні (+20 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,33 гривні (+1 копійка), а продати по 41,37 гривні (-3 копійки).
- Купівля євро по 48,70 гривні (без змін), а продаж по 48,90 гривні (-15 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 40,55 гривні (-15 копійок), а продають по 41,45 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,75 (-28 копійок), а продають по 49,30 гривні (+14 копійок).
Який курс прогнозується наступного тижня?
Як повідомив для 24 Каналу експерт з Глобус Банку Тарас Лєсовий, є ймовірність, що тенденції в останній декаді вересня будуть визначальними для валютного ринку до кінця 2025 року.
Йдеться про те, що курсові показники залежатимуть від таких факторів, як інфляція, геополітична ситуація у світі, ситуація в економіці країни, перебіг війни тощо.
Очікується, що долар може коливатися в межах від 41,2 гривні до 41,5 гривні, а от євро залишиться вразливим до світового співвідношення курсів, але навряд чи сягне за понад 49 гривень.