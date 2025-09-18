Дивіться також Ціна війни для України: Зеленський назвав, скільки коштує рік боротьби

Як повідомив для 24 Каналу експерт з Глобус Банку Тарас Лєсовий, є ймовірність, що тенденції в останній декаді вересня будуть визначальними для валютного ринку до кінця 2025 року.

Йдеться про те, що курсові показники залежатимуть від таких факторів, як інфляція, геополітична ситуація у світі, ситуація в економіці країни, перебіг війни тощо.