Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 18 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41 гривен (без изменений по сравнению с 17 сентября) и продажа по 41,50 гривны (+3 копейки).
Смотрите также Цена войны для Украины: Зеленский назвал, сколько стоит год борьбы
- Покупка евро проходит по 48,45 гривны (+6 копеек), продажа – по по 49,25 гривны (+20 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,33 гривны (+1 копейка), а продать по 41,37 гривны (-3 копейки).
- Покупка евро по 48,70 гривны (без изменений), а продажа по 48,90 гривны (-15 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 40,55 гривны (-15 копеек), а продают по 41,45 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47,75 (-28 копеек), а продают по 49,30 гривны (+14 копеек).
Какой курс прогнозируется на следующей неделе?
Как сообщил для 24 Канала эксперт из Глобус Банка Тарас Лесовой, есть вероятность, что тенденции в последней декаде сентября будут определяющими для валютного рынка до конца 2025 года.
Речь идет о том, что курсовые показатели будут зависеть от таких факторов, как инфляция, геополитическая ситуация в мире, ситуация в экономике страны, ход войны и тому подобное.
Ожидается, что доллар может колебаться в пределах от 41,2 гривны до 41,5 гривны, а вот евро останется уязвимым к мировому соотношению курсов, но вряд ли достигнет более 49 гривен.