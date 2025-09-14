Будет ли меняться доллар в цене на следующей неделе?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, сейчас валютный рынок сохраняет все признаки свободного рынка. Это все из-за того, что когда предложение валюты на рынке растет, то НБУ ослабляет рычаги влияния на курсообразование.

Читайте также Минималка под угрозой: вырастет ли зарплата украинцев в 2025 году

По словам Лесового, валютный рынок сейчас достаточно гибкий, но это из-за того, что созданы условия, чтобы курсовые изменения не были внезапными.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Именно поэтому во второй половине сентября можно ожидать относительно стабильную ситуацию, по крайней мере курс американской валюты будет меняться в пределах достаточно устоявшейся системы валютных изменений.

Ожидается, что изменения будут такими:

Текущие курсовые колебания будут минимальными, Разница между курсами покупки/продажи не будет расти, Разница безналичного и наличных курсов останется незначительной, Курсовые изменения могут происходить, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов,

Кроме того, банкир отмечает, что возможный объем валютных интервенций НБУ скорее всего останется в пределах 800 миллионов долларов в неделю, что можно считать вполне приемлемым.

Зато цена на валюты с 15 по 21 сентября прогнозируются:

на межбанке – 41,15 – 41,60 гривны за доллар 41 60 гривны за доллар,

на наличном рынке – 41,15 – 41,41 50 гривны за доллар.

Что будет с курсом евро?