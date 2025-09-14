Как предусмотрено постановлением правительства от 27 июня 2025 года № 774 , новые размеры минималки и тарифных ставок заложены сразу на несколько лет вперед, рассказывает 24 Канал.

Согласно документу, минимальная заработная плата будет составлять:

с 1 января 2026 года – 8 688 гривен;

с 1 января 2027 года – 9 374 гривен;

с 1 января 2028 года – 10 059 гривен.

Как изменятся должностные оклады в бюджетной сфере?

В то же время изменятся также базовые должностные оклады работников І тарифного разряда Единой тарифной сетки:

с 2026 года – 3 470 гривень;

с 2027 года – 3 744 гривень;

с 2028 года – 4 018 гривень.

Обратите внимание! До конца 2025 года повышение не предусмотрено. Оплата труда в бюджетной сфере и в дальнейшем будет осуществляться с учетом тарифной ставки, которая осталась на уровне декабря 2024 года и составляет 3 195 гривен.

