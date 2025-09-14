Вырастет ли минимальная зарплата в Украине?
Как предусмотрено постановлением правительства от 27 июня 2025 года № 774, новые размеры минималки и тарифных ставок заложены сразу на несколько лет вперед, рассказывает 24 Канал.
Согласно документу, минимальная заработная плата будет составлять:
- с 1 января 2026 года – 8 688 гривен;
- с 1 января 2027 года – 9 374 гривен;
- с 1 января 2028 года – 10 059 гривен.
Как изменятся должностные оклады в бюджетной сфере?
В то же время изменятся также базовые должностные оклады работников І тарифного разряда Единой тарифной сетки:
- с 2026 года – 3 470 гривень;
- с 2027 года – 3 744 гривень;
- с 2028 года – 4 018 гривень.
Обратите внимание! До конца 2025 года повышение не предусмотрено. Оплата труда в бюджетной сфере и в дальнейшем будет осуществляться с учетом тарифной ставки, которая осталась на уровне декабря 2024 года и составляет 3 195 гривен.
Что известно о зарплатах в Украине: коротко о главном
Кабинет Министров заложил в бюджетную декларацию прогноз роста средней заработной платы. Ожидается, что до 2028 года она будет увеличиваться минимум на 12% ежегодно.
Документ предусматривает два возможных сценария. По оптимистическому варианту, средняя зарплата в 2028 году составит 39 758 гривен. В случае пессимистического сценария показатель будет немного ниже, около 39 436 гривен.