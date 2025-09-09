Сколько получают учителя 1-4 классов?
Средняя заработная плата учителя начальных классов в Украине выросла на 6% за год и составляет 17 500 гривен в сентябре 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Work.ua.
Смотрите также В МОН рассказали, учителей каких предметов не хватает в школах
Однако в реальности доход учителя 1-4 классов в зависимости от стажа работы, должностного оклада и доплат может быть значительно меньше.
- Стоит отметить, что в отличие от других педагогов, которые могут не иметь своего класса, учителя начальных классов являются классными руководителями и получают надбавку за классное руководство.
- Ее размер определяет приказ Министерства образования "Об утверждении Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования". Надбавка составляет 20% от должностного оклада учителя.
Начисляют доплату за руководство на основе ставки, рассчитываемой по Единой тарифной сетке разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. Также учитывают повышение должностного оклада.
Если же посчитать среднюю заработную плату учителя начальной школы для второй категории по тарифной сетке, с возможными доплатами, то сумма получается меньше расчетов портала по поиску работы.
- Размер базового должностного оклада составит 6 773 гривны;
- Если учесть повышение на 10% по постановлению Кабмина № 22, сумма увеличится до 7 450 гривен.
- Добавив доплату за классное руководство (20% от ставки, то есть 1 354 гривны), получим 8 795 гривен.
- Плюсуем минимальную надбавку за выслугу лет (10%, или 677 гривен) – имеем 9 472 гривны.
- И, в конце концов, добавляем обязательную доплату за работу в неблагоприятных условиях, предусмотренную с 1 сентября – 2000 гривен.
В итоге зарплата составляет примерно 11 480 гривен.
Некоторые педагоги также имеют право на доплату за проверку тетрадей (15% от должностного оклада) и надбавку за престижность труда (от 5% до 30%), но все определяется индивидуально.
Кроме того, заработная плата учителя начальных классов может значительно отличаться от места работы и права на другие доплаты.
Важно! Вместе с тем подсчеты показывают, что в среднем зарплата учителя 1-4 классов значительно меньше средней по Украине, которая в июле 2025 года, по данным Госстата, достигла 26 500 гривен.
Зарплаты педагогов в Украине: что известно?
- Средняя оплата труда педагогов и в дальнейшем остается одной из самых низких среди всех секторов украинской экономики. Ниже доходы имеют только работники библиотек, архивов, музеев и представители культурной и художественной отрасли.
- Хотя должностные оклады педагогов остались пока без изменений, с 1 сентября 2025 года выплаты все же выросли. В частности, надбавку за работу в сложных условиях повысили вдвое – с 1 000 до 2 000 гривен ежемесячно. Эта доплата является гарантированной и не связана с успехами школы или индивидуальными результатами учителя.
- В 2025 году средняя зарплата украинских учителей останется примерно на уровне прошлого года. В то же время по планам правительства, следующие три года предусмотрено постепенное повышение: к 2028 году доход педагогов должен вырасти до 19 600 гривен.