Сколько получают учителя 1-4 классов?

Средняя заработная плата учителя начальных классов в Украине выросла на 6% за год и составляет 17 500 гривен в сентябре 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Work.ua.

Однако в реальности доход учителя 1-4 классов в зависимости от стажа работы, должностного оклада и доплат может быть значительно меньше.

Стоит отметить, что в отличие от других педагогов, которые могут не иметь своего класса, учителя начальных классов являются классными руководителями и получают надбавку за классное руководство.

Ее размер определяет приказ Министерства образования "Об утверждении Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования". Надбавка составляет 20% от должностного оклада учителя.

Начисляют доплату за руководство на основе ставки, рассчитываемой по Единой тарифной сетке разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. Также учитывают повышение должностного оклада.

Если же посчитать среднюю заработную плату учителя начальной школы для второй категории по тарифной сетке, с возможными доплатами, то сумма получается меньше расчетов портала по поиску работы.

Размер базового должностного оклада составит 6 773 гривны;

Если учесть повышение на 10% по постановлению Кабмина № 22, сумма увеличится до 7 450 гривен.

Добавив доплату за классное руководство (20% от ставки, то есть 1 354 гривны), получим 8 795 гривен.

Плюсуем минимальную надбавку за выслугу лет (10%, или 677 гривен) – имеем 9 472 гривны.

И, в конце концов, добавляем обязательную доплату за работу в неблагоприятных условиях, предусмотренную с 1 сентября – 2000 гривен.

В итоге зарплата составляет примерно 11 480 гривен.

Некоторые педагоги также имеют право на доплату за проверку тетрадей (15% от должностного оклада) и надбавку за престижность труда (от 5% до 30%), но все определяется индивидуально.

Кроме того, заработная плата учителя начальных классов может значительно отличаться от места работы и права на другие доплаты.

Важно! Вместе с тем подсчеты показывают, что в среднем зарплата учителя 1-4 классов значительно меньше средней по Украине, которая в июле 2025 года, по данным Госстата, достигла 26 500 гривен.

Зарплаты педагогов в Украине: что известно?