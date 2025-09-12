Какие тенденции на рынке валют Украины в сентябре?

Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом отметил, что благодаря режиму "управляемой гибкости" НБУ может своевременно реагировать на потенциальные угрозы. Это позволяет сбалансировать рынок даже в случае резкого роста спроса и предотвращать скачки курсов.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Валютный рынок сохраняет все признаки свободного рынка. Когда предложение валюты растет, регулятор ослабляет рычаги влияния на курсообразование. Сейчас валютный рынок является достаточно гибким, но созданы надежные условия для того, чтобы курсовые изменения не были внезапными.

Во второй половине сентября, по оценке Лесового, ситуация останется относительно стабильной:

текущие изменения курса будут минимальными;

разница между курсами покупки и продажи не будет расти;

разрыв между безналичным и наличным курсами останется незначительным;

колебания возможны как в сторону повышения, так и снижения;

объем валютных интервенций НБУ, вероятно, составит около 800 миллионов долларов в неделю, что является приемлемым уровнем.

Каким будет курс евро?

По оценкам эксперта, курс евро будет более активным, ведь формируется преимущественно под влиянием глобальной динамики пары доллар/евро.

Важно! В Украине возможные колебания евро будут происходить чаще, чем у доллара, однако существенного отрыва стоимости евро от американской валюты не ожидается.

Банкир отмечает, что поспешно скупать евро нет смысла – августовский опыт показал, что после быстрого роста происходит такой же быстрый "откат" курса.

Какими будут общие характеристики валютного рынка с 15 по 21 сентября?

Коридоры валютных колебаний: 41,15 – 41,60 гривны за доллар и 47,50 – 49 гривен за евро (на межбанке); 41,15 – 41,50 гривны за доллар и 47,50 – 49 гривен за евро (на наличном рынке).

Текущие ежедневные колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро; комбанки – до 0,50 – 0,60 гривны за доллар, до 0,80 – 1 гривны за евро; обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,30 гривны за евро.

Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 гривны за евро; обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 гривны за евро.

Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро; обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,10 – 0,15 гривны.

Важно! Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.

