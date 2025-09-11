Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 11 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41 гривне (+5 копеек против 10 сентября) и продажа по 41,50 гривны (+3 копейки).
Смотрите также Российский рубль обвалился: курс упал до пятимесячного минимума
- Покупка евро проходит по 48 гривен (-10 копеек), продажа – по 48,65 гривны (-2 копейки).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,35 гривны (+5 копейки), а продать по 41,35 гривны (+5 копеек).
- Покупка евро по 48,40 гривны (без изменений), а продажа по 48,55 гривны (+1 копейка).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,13 гривны (+56 копеек), а продают по 41,40 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,38 (+82 копейки), а продают по 48,62 гривны (+2 копейки).
Какие прогнозы по курсу доллара и евро?
В комментарии для 24 Канала эксперт из Глобус Банка Тарас Лесовой, на следующей неделе доллар может быть в диапазоне 41,15 – 41,50 гривны на наличном рынке, а по евро – 47,50 – 49 гривен за валюту.
В то же время что евро, что доллар будут оставаться вне риска обвала, но именно евро будет расти и снижаться активнее.
Формирование евро будет происходить на основе мировых торгов пары доллар/евро. Это означает, что на украинский курс будет влиять соотношение этих двух валют в мире.
Кроме того, ожидается, что валютный рынок будет сохранять все признаки свободного рынка из-за того, что, когда предложение на рынке растет, то регулятор ослабляет рычаги влияния на курсообразование.