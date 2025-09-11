Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 11 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривні (+5 копійок проти 10 вересня) та продаж по 41,50 гривні (+3 копійки).
- Купівля євро проходить по 48 гривень (-10 копійок), продаж – по 48,65 гривні (-2 копійки).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,35 гривні (+5 копійки), а продати по 41,35 гривні (+5 копійок).
- Купівля євро по 48,40 гривні (без змін), а продаж по 48,55 гривні (+1 копійка).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,13 гривні (+56 копійок), а продають по 41,40 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,38 (+82 копійки), а продають по 48,62 гривні (+2 копійки).
Які прогнози щодо курсу долара та євро?
У коментарі для 24 Каналу експерт з Глобус Банку Тарас Лєсовий, наступного тижня долар може бути в діапазоні 41,15 – 41,50 гривні на готівковому ринку, а щодо євро – 47,50 – 49 гривень за валюту.
Водночас що євро, що долар залишатимуться поза межами ризику обвалу, але саме євро буде зростати та знижуватися активніше.
Формування євро відбуватиметься на основі світових торгів пари долар/євро. Це означає, що на український курс впливатиме співвідношення цих двох валют у світі.
Крім того, очікується, що валютний ринок зберігатиме всі ознаки вільного ринку через те, що, коли пропозиція на ринку зростає, то регулятор послаблює важелі впливу на курсоутворення.