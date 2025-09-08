Яким був курс долара минулого тижня?

Мала рухливість долара свідчить про те, що курс змінювався плавно, без різких викидів. Тобто попит і пропозиція були приблизно врівноважені, а Нацбанк робив помірні дії на ринку валюти, розповіла 24 Каналу банкірка Ганна Золотько.

За словами банкірки, у перший тиждень вересня офіційний курс долара був таким:

у понеділок, 1 вересня – 41,3203 гривні за долар;

у вівторок, 2 вересня, – 41,3203 гривні за долар;

у п'ятницю, 5 вересня – 41,3494 гривні за долар.

Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank У касах банків протягом тижня курс також був відносно вузьким і стабільним, без різких стрибків. Різниця впродовж тижня була близько 0,5 гривні. Загалом тижневий діапазон був межах 41,05–41,5,7 гривні за долар.

А от на міжбанку торги минулого тижня відбувалися хвилеподібно:

у понеділок гривня трохи зміцнилася ;

у вівторок відбулося помітне ослаблення протягом дня;

у середині тижня відбулося часткове повернення позицій;

а в п’ятницю гривня помітно зміцнилася.

Якщо порівнювати початок тижня, коли курс на міжбанку був приблизно 41,35 гривні за долар, і кінець тижня з курсом приблизно 41,18 гривні за долар, то гривня загалом зміцнилася на 17 копійок за тиждень.

Протягом 1–5 вересня Національний банк продав близько 551,30 мільйонів доларів, що приблизно на 4% менше, ніж наприкінці серпня. Водночас Нацбанк також купив небагато – близько 0,5 мільйона доларів,

– розповідає Золотько.

Який курс очікується цього тижня?

Золотько зазначає, що основними факторамии, які підтримують гривню, наразі є підвищена зацікавленість українців гривневими заощадженнями і відкладанням грошей у гривні. Окрім того, сезонні продажі валюти аграріями знижують тиск на курс.

Через це сценарій різких коливань на 8–12 вересня виглядає малоймовірним. Офіційний курс НБУ на 8 вересня – 41,2199 гривні за долар, що приблизно на 0,33% нижче за середнє значення 1–5 вересня – 41,3554 гривні за долар,

– додає банкірка.

Золотько вважає, що найбільш ймовірні коливання протягом другого тижня вересня будуть приблизно плюс–мінус 0,1%–0,5% на тиждень, або 4-21 копійки.

Важливо! При цьому банкірка наголошує, що великий імпортний платіж або затримка міжнародної допомоги можуть тимчасово послабити гривню. Проте у такому випадку Нацбанк має можливості, щоб відреагувати на це.