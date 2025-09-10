Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 10 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 40,95 гривні (-5 копійок проти 9 вересня) та продаж по 41,47 гривні (-1 копійка).
- Купівля євро проходить по 48,10 гривні (без змін), продаж – по 48,67 гривні (-7 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,30 гривні (+2 копійки), а продати по 41,30 гривні (-2 копійки).
- Купівля євро по 48,40 гривні (+5 копійок), а продаж по 48,54 гривні (-3 копійки).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 40,57 гривні (-48 копійок), а продають по 41,41 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,56 (-77 копійок), а продають по 48,60 гривні (-4 копійки).
Що відбувається з курсами валют?
Для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що у понеділок минулий курс офіційний був на рівні 41,32 гривні, а в п'ятницю вже на рівні 41,34 гривні за долар.
За словами Золотько, тижневий діапазон був в межах 41,05 – 41,5,7 гривні за долар.
Цього тижня очікується, що різкі коливання будуть малоймовірними, а курс НБУ 8 вересня був встановлений на рівні 41,21 гривні за долар приблизно на 0,33% нижче за середнє значення 1 – 5 вересня.
Коливання протягом другого тижня вересня можуть відбуватися приблизно в плюс-мінус діапазоні 0,1% – 0,5% на тиждень, або ж 4 – 21 копійки.