Дивіться також ФОП на пенсії: як без проблем "попрощатися" зі сплатою ЄСВ

Для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що у понеділок минулий курс офіційний був на рівні 41,32 гривні, а в п'ятницю вже на рівні 41,34 гривні за долар.

За словами Золотько, тижневий діапазон був в межах 41,05 – 41,5,7 гривні за долар.

Цього тижня очікується, що різкі коливання будуть малоймовірними, а курс НБУ 8 вересня був встановлений на рівні 41,21 гривні за долар приблизно на 0,33% нижче за середнє значення 1 – 5 вересня.