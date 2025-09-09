Як ФОПи платять ЄСВ під час виходу на пенсію?

ФОПи зобов'язані сплатити ЄСВ за увесь місяць виходу на пенсію, незалежно від дати, коли стали пенсіонерами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

Багато підприємців сумніваються у тому, чи платити ЄСВ, якщо, наприклад, вийшли на пенсію 14 серпня. Вони часто запитають податківців, чи не можна зробити внесок лише за ту частину місяця, що людина працювала як ФОП.

Однак у податковій вказують, що це неможливо – ЄСВ необхідно вносити повністю.

Місяць, в якому особи набули право на пенсію за віком або за вислугою років, або статус особи з інвалідністю, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, відноситься до базового звітного періоду, за який сплачується єдиний внесок,

– наголошують у податкові.

ЄСВ необхідно своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислити та сплатити за основним місцем обліку ФОПа, що виходить на пенсію.

Важливо! Втім, вже з наступного місяця після виходу на відпочинок підприємець звільняється від сплати єдиного соціального внеску.

Чи має ФОП повідомляти податкову про пенсію?

ФОПам не потрібно окремо звертатися до податкової, щоб повідомити про вихід на пенсію.. Пенсійний фонд кожного місяця самостійно передає податківцям інформацію про нових пенсіонерів.

ПФУ повідомляє ДПС про:

пенсіонерів за віком;

осіб, що вийшли на відпочинок за вислугою років;

українців, які отримали статус по інвалідності;

осіб, які досягли пенсійного віку за 26 статтею Закону №1058-IV;

та ФОПів-пенсіонерів.

Варто знати! Єдиний внесок ФОПи, що вийшли на пенсію, зобов'язані сплатити незалежно від їхнього фінансового стану. У 2025 році розмір ЄСВ для цієї категорії підприємців складає 1 760 гривень в місяць, що становить 22% віз мінімальної зарплати (8 000 гривень).

